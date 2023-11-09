我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非法團購大閘蟹 洛城華人圈捲土重來

Cruise計程車輾壓行人原因出爐 召回950輛無人駕駛車

1325克純金銀巨製 「龍頭熊貓金銀幣大全」震撼發行

紐約訊
1325克純金銀巨製「龍頭熊貓金銀幣大全」震撼發行。
1325克純金銀巨製「龍頭熊貓金銀幣大全」震撼發行。

熊貓金銀幣自1982年發行以來，每年往往只發行單枚單套。為了喜迎2024龍年到來，特別推出世界首款《國寶財富》龍頭熊貓金銀紀念幣大全，將四十年來發行的10大龍頭熊貓金銀幣一次集齊，其中有重量最大的1公斤熊貓、第一枚小克重鉑金貓、最硬通的黃金貓、第一枚雙爭議銀貓、第一枚雙主題銀貓、第一枚克重銀貓、第一枚加字銀貓、熊貓幣發行30周年、35周年、40周年特別紀念幣各一枚、再免費贈送唯一一枚150克重銀貓，全套共計11枚，這是熊貓幣發行40餘年來，史無前例的龍頭金銀幣大全套，被國際收藏投資專家稱為最具價值的「財富金礦」！

 第一次以1325克純金銀為材質重磅打造！由中國人民銀行權威發行，官方權威性至高無上！

 中國人民銀行是中華人民共和國的中央銀行，是我國唯一製定和執行貨幣政策的單位，其發行紙幣、金銀幣都屢拍天價，比如，第一套人民幣全套拍賣1300萬！2011北京國際錢幣博覽會精品拍賣會上，一枚央行發行的2008年中國鼠年紀念金幣，最終拍出1000萬元人民幣天價，轟動全世界！此次由中國人民銀行發行的龍頭熊貓金銀幣，光金銀材質就高達1325克，折合每克純銀只要$2.3美元，比所有的銀飾品還要更便宜很多，如此高規格、惠民的發行，這在中國金幣發行史上還是頭一回，只要收藏到就等於賺到百萬千萬巨額財富！

 熊貓藏品屢拍天價！1983年精製10元熊貓銀幣拍賣172萬！1991年熊貓金幣拍出1070萬天價！龍頭熊貓金銀幣大全必將刷新拍賣新紀錄！

國寶熊貓金幣與南非福格林金銀幣、加拿大楓葉金銀幣、美國鷹洋金銀幣、澳大利來袋鼠金銀幣，並稱為「世界五大投資幣」，並且是世界投資幣之首，歷來都是升值之王！比如，一枚1983年精製10元熊貓銀幣樣幣，通過數十輪的叫價競拍，最終以172萬落槌！單枚熊貓金銀幣都拍出百萬、千萬天價，《國寶財富》龍頭熊貓金銀幣大全套，一次集齊11大龍頭幣種，未來的收藏價值更是不可估量！

 資產避險、保值增值是人們對熊貓金銀幣的共識！《國寶財富》龍頭熊貓金銀幣大全受到海外大藏家狂熱瘋搶，部分地區配額已經緊俏！

 老華僑李總一次性訂購了5套，他說：「黃金、白銀都是世界上最硬通、最保值的，隨著國際金銀價暴漲，這套龍頭熊貓金銀幣大全，光1325克金銀材質就值了！更何況它還是一次性收錄11枚世界投資幣龍頭幣種！現在多買就是將來多賺，我無論如何也要多搶幾套！」

 發行公告

《國寶財富》龍頭熊貓金銀幣大全，所收錄的金銀幣均為中國人民銀行發行，由國家造幣廠權威鑄造，每套均配有官方收藏證書和鑒定證書，全球絕版限量發行999套，海外優惠發行價每套$2999美元，紐約僅有15套配額。

 官方指定發行專線：1-800-237-9588 ，626-492-4107。官方指定發行地址：法拉盛喜來登七樓Sheraton LaGuadia Hotel（Emerald Room）

投資 拍賣 北京 法拉盛 央行

上一則

法拉盛司機肇事逃逸 導致警車撞車 警員受傷

下一則

紐約商業保險如何買才能物美價廉？

熱門新聞

8大道華女在店內遭搶劫強姦。(警方提供)

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

2023-11-08 14:42
紐約兩戶人家因住房的噪音問題起爭執，嫌犯帕斯掏出手槍將鄰居槍殺身亡。(截自X平台影片)

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

2023-11-01 19:43
身分不明的華女數天前開始投靠8大道一家按摩店。(龔先生提供)

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

2023-11-04 14:19
(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21
皇后區長島市近日發生一樁因為換匯而導致的搶劫案，兩名華男受害者在網上和男嫌約定見面後，不但被對方搶走約3萬4000元，還被拳打頭部；目前警方追蹤這三名男嫌，希望市民積極提供線索。(市警局提供)

網上約換匯 2華人遭搶3.4萬還被猛擊頭部 警鎖定3男嫌

2023-11-02 18:23
紐約市長亞當斯競選幕僚遭FBI突襲，他緊急取消當日在大華府的行程。(市長辦公室提供)

紐約市長競選幕僚家遭FBI突襲 亞當斯緊急取消華府行

2023-11-02 14:08

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴
「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計
除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事
批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍

批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍
5款值得期待的2024年休旅車

5款值得期待的2024年休旅車