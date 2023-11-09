1325克純金銀巨製「龍頭熊貓金銀幣大全」震撼發行。

熊貓金銀幣自1982年發行以來，每年往往只發行單枚單套。為了喜迎2024龍年到來，特別推出世界首款《國寶財富》龍頭熊貓金銀紀念幣大全，將四十年來發行的10大龍頭熊貓金銀幣一次集齊，其中有重量最大的1公斤熊貓、第一枚小克重鉑金貓、最硬通的黃金貓、第一枚雙爭議銀貓、第一枚雙主題銀貓、第一枚克重銀貓、第一枚加字銀貓、熊貓幣發行30周年、35周年、40周年特別紀念幣各一枚、再免費贈送唯一一枚150克重銀貓，全套共計11枚，這是熊貓幣發行40餘年來，史無前例的龍頭金銀幣大全套，被國際收藏投資 專家稱為最具價值的「財富金礦」！

第一次以1325克純金銀為材質重磅打造！由中國人民銀行權威發行，官方權威性至高無上！

中國人民銀行是中華人民共和國的中央銀行，是我國唯一製定和執行貨幣政策的單位，其發行紙幣、金銀幣都屢拍天價，比如，第一套人民幣全套拍賣 1300萬！2011北京 國際錢幣博覽會精品拍賣會上，一枚央行 發行的2008年中國鼠年紀念金幣，最終拍出1000萬元人民幣天價，轟動全世界！此次由中國人民銀行發行的龍頭熊貓金銀幣，光金銀材質就高達1325克，折合每克純銀只要$2.3美元，比所有的銀飾品還要更便宜很多，如此高規格、惠民的發行，這在中國金幣發行史上還是頭一回，只要收藏到就等於賺到百萬千萬巨額財富！

熊貓藏品屢拍天價！1983年精製10元熊貓銀幣拍賣172萬！1991年熊貓金幣拍出1070萬天價！龍頭熊貓金銀幣大全必將刷新拍賣新紀錄！

國寶熊貓金幣與南非福格林金銀幣、加拿大楓葉金銀幣、美國鷹洋金銀幣、澳大利來袋鼠金銀幣，並稱為「世界五大投資幣」，並且是世界投資幣之首，歷來都是升值之王！比如，一枚1983年精製10元熊貓銀幣樣幣，通過數十輪的叫價競拍，最終以172萬落槌！單枚熊貓金銀幣都拍出百萬、千萬天價，《國寶財富》龍頭熊貓金銀幣大全套，一次集齊11大龍頭幣種，未來的收藏價值更是不可估量！

資產避險、保值增值是人們對熊貓金銀幣的共識！《國寶財富》龍頭熊貓金銀幣大全受到海外大藏家狂熱瘋搶，部分地區配額已經緊俏！

老華僑李總一次性訂購了5套，他說：「黃金、白銀都是世界上最硬通、最保值的，隨著國際金銀價暴漲，這套龍頭熊貓金銀幣大全，光1325克金銀材質就值了！更何況它還是一次性收錄11枚世界投資幣龍頭幣種！現在多買就是將來多賺，我無論如何也要多搶幾套！」

發行公告

《國寶財富》龍頭熊貓金銀幣大全，所收錄的金銀幣均為中國人民銀行發行，由國家造幣廠權威鑄造，每套均配有官方收藏證書和鑒定證書，全球絕版限量發行999套，海外優惠發行價每套$2999美元，紐約僅有15套配額。

官方指定發行專線：1-800-237-9588 ，626-492-4107。官方指定發行地址：法拉盛 喜來登七樓Sheraton LaGuadia Hotel（Emerald Room）