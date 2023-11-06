近期活動
11月07日（週二）:
● 法拉盛角聲福音廣場
「免費辦理紐約市民卡」活動（線下）
11月07日（週二）上午9點至12點
主辦: 紐約角聲
https://bit.ly/3QE1Qr5
11月08日（週三）:
● Hot Meal Distribution(Flushing)
紐約分會熱食發放-法拉盛（線下）
11月08日（週三）上午11點至12點半
主辦：慈濟紐約分會
https://bit.ly/46OgjWN
11月09日（週四）:
● NYPQ Online Health Seminar
線上健康講座(呼吸道疾病)（線上）
11月09日（週四）至11月30日
主辦: 紐約長老會皇后醫院
https://bit.ly/3QDGPg8
11月10日（週五）:
Lives of Three Canners: NYC's Immigrant Elderly
「三個罐子拾荒者:紐約華裔長者的生活」展覽（線下）
11月10日（週五）至11月17日
主辦: 456藝廊
http://www.caacarts.org/dp/zh-hant/node/15?id=362
11月11日（週六）:
● NYC Veterans Day Parade
紐約退伍軍人節遊行（線下）
11月11日（週六）上午9點半至12點半
主辦：United War Veterans Council
https://parade.uwvc.org/
● Drop-in Drawing at The Met Cloisters
大都會修道院的繪畫挑戰（線下）
11月11日（週六）下午1點至3點
主辦：The Met Cloisters
https://bit.ly/40l4XaC
● Singles' Day With Kevin Kreider
天景雙十一購物節（線下）
11月11日（週六）下午2點至5點
主辦：The Shops at Skyview
https://bit.ly/3MrxO7d
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