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近期活動

紐約訊

11月07日（週二）:

法拉盛角聲福音廣場

「免費辦理紐約市民卡」活動（線下）

11月07日（週二）上午9點至12點

主辦: 紐約角聲

https://bit.ly/3QE1Qr5

11月08日（週三）:

● Hot Meal Distribution(Flushing)

紐約分會熱食發放-法拉盛（線下）

11月08日（週三）上午11點至12點半

主辦：慈濟紐約分會

https://bit.ly/46OgjWN

11月09日（週四）:

● NYPQ Online Health Seminar

線上健康講座(呼吸道疾病)（線上）

11月09日（週四）至11月30日

主辦: 紐約長老會皇后醫院

https://bit.ly/3QDGPg8

11月10日（週五）:

Lives of Three Canners: NYC's Immigrant Elderly

「三個罐子拾荒者:紐約華裔長者的生活」展覽（線下）

11月10日（週五）至11月17日

主辦: 456藝廊

http://www.caacarts.org/dp/zh-hant/node/15?id=362

11月11日（週六）:

● NYC Veterans Day Parade

紐約退伍軍人節遊行（線下）

11月11日（週六）上午9點半至12點半

主辦：United War Veterans Council

https://parade.uwvc.org/

● Drop-in Drawing at The Met Cloisters

大都會修道院的繪畫挑戰（線下）

11月11日（週六）下午1點至3點

主辦：The Met Cloisters

https://bit.ly/40l4XaC

● Singles' Day With Kevin Kreider

天景雙十一購物節（線下）

11月11日（週六）下午2點至5點

主辦：The Shops at Skyview

https://bit.ly/3MrxO7d

法拉盛 紐約市民卡 大都會 紐約長老會皇后醫院 華裔

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