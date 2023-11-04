莊文怡競選市議員 市警察工會背書 11月7日投下您神聖的一票
布碌崙(布魯克林)第43選區市議員民主黨候選人莊文怡(Susan Zhuang)，日前宣布獲得市警察工會(Police Benevolent Association)背書。
工會主席林奇(Patrick Lynch)表示，莊文怡清晰地表明會將公眾安全放在首位，她深知自己的選民支持警察執法，並承諾會和工會合作，給警察製造友善的工作環境，以此保留警力，現在比以往更甚。「我們需要像莊文怡這樣具有常識的代表進入市議會，很榮幸能夠背書她。」
莊文怡不久前也獲得國會眾議員孟昭文(Grace Meng)的背書，她提到，親眼見證莊文怡在爭取農曆新年定為紐約州公假上作出的努力；「直到滿足社區需求為止，莊文怡永遠都不會停止戰鬥」，並相信她熱忱為社區服務的精神，將給選民帶來福祉。
市議員參選人莊文怡為選民工作、對選區需求有很深的認識，並展現出對公共安全、教育挑戰、語言障礙等問題之間的相互作用和理解。
莊文怡參選的第43選區涵蓋布碌崙8大道、戴克高地和班森賀，有54%的亞裔選民，被認為是「專為亞裔畫出的選區」。莊文怡表示，此次參選有一大部分原因是為了改善教育：「每個孩子都應該有自由選擇學校的權利，資優班的抽籤制度導致許多家庭無法進入理想學校，對成績落後的學生也沒有幫助，我作為兩個孩子的母親感到不公，也盼爭取改變，更重要的是為孩子建立一個公平的平台。」
治安也是莊文怡關注的重點，她主張增加警力；其次是老年住房問題，與其增設遊民所，無法申請平價屋的老人以及住在狹小空間的低收入人口也同樣需要關注。她還提到，小商家由於語言障礙以及對美國法規不瞭解，經常挨罰。若當選，她將為商家提供多方協助。關於疫情後的無證攤販問題，莊文怡則表示應由市府協助申請牌照，讓無證的攤販合法化，同時將合法的商販安置到集中空間營業，讓他們能夠養家糊口。
莊文怡五大政見：
․重建社區安全，支持警察；
․支持社區學校，追求高質量的教育；
․建造更多可負擔住房，反對在社區修建更多遊民所；
․支持中小企業，增加就業機會；
․建造更多老人屋，全力為老人謀福祉。
11月7日投下您神聖的一票，為未來更好的社區盡一份心力，布碌崙第43選區市議員參選人莊文怡希望能獲得這個機會去更好地服務社區。
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