野花牌綠蜂膠提供免疫支持口腔護理抗氧化等功能促進整體健康

每一滴巴西野花牌綠蜂膠都富含類黃酮、多種維生素及有效活性物質，淨濃度高達85%，是同類產品的數倍。

野花牌綠蜂膠(Apiario Silvestre)由巴西 野花蜂業國際有限公司研發生產，是巴西第一家大型現代化生產商，壟斷了巴西95.8%以上的頂級綠蜂膠為原料，嚴格按照HACCP食品安全標準程式，產品無酒精、無蜂蠟，不含任何重金屬和農藥殘留，完整保留了綠蜂膠中的活性成分，產品獲得多​項官方認證（HACPP、FDA、SGS-GMP、NPN等國際食品安全認證）。每批產品都經過微生物、重金屬、農藥等方面檢測 ，比監管要求更為嚴苛，深受全球消費者的信賴。

野花牌綠蜂膠市場部經理解釋：是什麽讓養蜂人和日本 人更健康、更長壽？科學家的研究發現，其中奧秘正是來自綠蜂膠。令人驚訝的現象：

1) 巴西養蜂人平均壽命超過同一地區普通人10歲以上

2) 前蘇聯高加索地區長壽村百歲老人中絕大多數爲養蜂人

3) 素以工作壓力大而著稱的日本人，仍能連續十餘年平均壽命高居世界榜首。而在20世紀50年代，中日兩國平均壽命幾乎一樣，但現在日本人的平均壽命比中國人高出6-10歲

養蜂人通常都有食用野生蜂膠的習慣，而日本更是全球綠蜂膠第一大消費國，市場上95%以上的蜂膠均爲巴西進口綠蜂膠。

1．綠蜂膠是至今人類發現的最好之天然延壽物質： 蜜蜂在5,600萬年的物種進化長河中，最終從長壽膠源植物新生幼芽或樹皮等部位採集來精華液，再混入其進化而獨有的上顎腺分泌物加工而成綠蜂膠。它集動植物精華於一體。

2．綠蜂膠含有極豐富的延年益壽活性物質： 綠蜂膠含有400多種生物活性成分，其中一部分是人體自身無法合成或自然界其他食物中所沒有的，複雜而奇特的成分，決定了綠蜂膠神奇的保健效果。

3．綠蜂膠是天然超強抗氧化劑，能有效清除自由基，抗氧化衰老：人的衰老過程就是「氧化」過程，如血液迴圈不暢、黃褐斑形成、代謝失衡、基因突變等都與氧化應激造成的損傷有關。綠蜂膠中的黃酮類物質、萜烯類物質以及多種微量元素等，都具有很強的清除自由基和抗氧化作用。這些物質使蜂膠在活化細胞、延緩老化等方面有良好的作用。

野花牌綠蜂膠是蜂膠中的王者，巴西第一名牌，世界公認最佳品質：野花牌綠蜂膠源自巴西亞馬遜河原始森林，由巴西殺人蜂採集，再混合殺菌能力極強的分泌物，被稱為「巴西國寶」。自1982年以來，野花牌綠蜂膠具有最悠久的生産歷史，每一克原料選取均採用HPLC液相色譜分析，有效成分含量業內最高，淨濃度85%，類黃酮7%、酚多體3.5%，且絕無蜂蠟無酒精，不含任何重金屬有害元素。

專業醫學 顧問免費諮詢熱線：718-461-2988。野花牌綠蜂膠北美亞太區總代理紐約銷售處：136-17 39th Ave., # 1B, Flushing, NY 11354, USA，即紐約法拉盛 第39大道，進入飛越皇后1樓左手邊，電郵: [email protected]，歡迎瀏覽訂購網站： www.bpropolis.com。