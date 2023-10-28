即將限制出境的《中華古幣博物館》紐約搶先發行

《中華古幣博物館》由中國錢幣博物館、中國文物協會、中國收藏家協會專家組收集、鑒定。

為保護和傳播中國古錢幣文化，由中國錢幣博物館 、中國文物學會、中國收藏家協會百名專家建團，遍訪全國30多個省市，歷時五年之久，搜集而成的首套《中華古幣博物館》公開亮相，橫跨5000年歷史長河，縱貫整個中國貨幣 史，一舉將「夏、周、秦、漢、唐、宋、元、明、清」歷朝歷代共計118枚珍品貨幣文物一次收齊，首次公開發行，存世量僅為999套。每枚古幣均由中國收藏家協會專家組逐一鑒定，確保文物真幣，枚枚曠世珍稀。

薈萃最全最珍幣種，創多項歷史第一，枚枚曠世珍稀的千年寶藏！

《中華古幣博物館》首次將中國最早的貨幣貝幣、拍賣 最貴的戰國刀幣、最早的統一貨幣秦半兩、最早的標準法定貨幣，也是最長壽的錢漢五銖、最早的寶文錢唐代開元通寶、雙名家對子錢元祐通寶、第一枚皇帝親筆題字幣宋代禦書錢至道元寶、第一枚開國皇帝親自督造幣明代洪武通寶等一次集齊，創下收藏界多項「第一」，歷朝歷代整整118枚文物古幣，每枚古幣都飽含千百年歲月的痕跡，留傳到今天，每一枚古幣都有著無與倫比的文化價值和收藏價值。

單枚拍賣價突破百萬，中國古幣年漲幅達10倍！全套將來更是價值連城！

收藏講究藏全、藏首、藏唯一，單枚的古幣價值已經很高，這套《中華古幣博物館》把中國歷代的古幣都藏進來了，價值當然高百倍、千倍。而且，這是國家首次發行如此齊全的古錢幣，也是唯一的一次。專家預言，未來必定越藏越珍貴，收藏投資 價值不可限量。

專家點評：

錢幣博物館館長 戴誌強

古錢幣是不可再生的物質，隨著時間的推薦只會越來越少。現在古幣收藏隊伍在全球範圍內不斷放大，藏家大多不願出手，古幣數量只會越來越少，價格肯定也越來越高！

中國收藏家協會錢幣委員會會長 吳越

一直以來，古錢幣投資都以「穩定增值」著稱。主要有以下三個特點：不可動搖的法定性、傳承千年的歷史性、永不再生的稀缺性。

中國文物學會理事 李斌

118枚經過多個權威部門的專家精挑細選的古錢幣，枚枚都有評級封裝，只要每套$2999美元，我還以為我看錯了！這就是國家為了在盛世藏富於民，給廣大的收藏愛好者放的大漏！絕對是「永不貶值的投資」

發行公告：

《中華古幣博物館》由中國錢幣博物館、中國文物協會、中國收藏家協會專家組收集、鑒定，全套118枚，枚枚均由權威鑒定機構保真封裝，每套均配有收藏證書和專家親筆簽名鑒證書，全球限量發行999套，紐約僅有15套配額！全球統一發行價：$2999/套

官方指定收藏熱線：

1-800-237-9588

626-492-4107

官方指定發行地址: 法拉盛 喜來登六樓（JADE ROOM） Sheraton LaGuadia Hotel

地址：135-20 39th ave Flushing NY 11354