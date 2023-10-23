共和黨第25選區市議員候選人曹艾莊 懇請皇后區艾姆赫斯特與傑克森高地選民鄭重投他一票

第25選區市議員候選人曹艾莊（左二）於2023年10月10日參加自由臺灣活動。

共和黨 第25選區市議員候選人曹艾莊(Zhile Cao)懇請皇后區艾姆赫斯特（Elmhurst）與傑克森高地（Jackson Heights）選民，於10月28日（周六）至11月7日（周二）市議員選舉期間，鄭重投他一票。

華裔曹艾莊提出八大政見與訴求: （一）維護憲法第二修正案（二）修改法案維護小商家（三）廢除交通雍堵費（四）廢除強制接種新冠疫苗 （五）輔導民眾申請新冠疫苗傷害賠償（六）要求聯合國及白宮共同承擔紐約難民支出（七）組建社區巡邏隊（八）反對共產主義。

在修改法案維護小商家利益方面，曹艾莊跟紐約市 小商業組織草擬了新版商業租金 法，制止政府管制租金，並允許商家參與租金議價，同時禁止業主炒賣房產，哄抬租金，故意讓商舖空置。該項草案中，還規定商鋪在無新商家接手的情況下，舊商家仍有權自動續租。

根據曹艾莊的說法，紐約市租金向來名列全國前茅。小商家因為紐約市舖租昂貴而利潤微薄，都希望在美國加息，打擊通漲的同時，舖租能有所回落。然而由於大財團、大發展商把持包攬大批物業，寧願把小商家趕走，空置物業，也不願意減租，造成小商家經營困難。曹艾莊接著說，作為紐約市議會小商業關注組的第25選區市議員克里須南(Shekar Krishnan)，本應制定法律保護小商家利益。但他簽署的 Int 0093-2022 法案，卻把商業租金的定價權交給政府和業主，由市府決定物業的租金價格，完全把小商戶的權利排除在外，讓租金自然下降的機會幾乎為零。曹艾莊目前的對手主要包括現任議員克里須南以及民主黨挑戰者，也就是前紐約市警帕契科(Ricardo Pacheco)。

長期投身公職的曹艾莊，懷抱服務大眾的強烈使命感。首先，他是功在社稷國家的退伍軍人。2005年至2007年，他在紐約市雷克島監獄 任督導員，並在設防等級最高的監獄中央隔離單位(Central Punitive Segregation Unit)負責押送囚犯。時至2008至2012年，曹在陸軍服務，擔任通訊員及軍隊翻譯。隨後，他再於2012年年初，出任私人保安公司工作。目前曹主要從事紐約市共和黨的地區選舉事務以及其他兼職工作。

曹艾莊競選團隊電話: 646-577-1607，電郵: [email protected]。