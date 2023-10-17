《國醫堂》淺談中醫治療養生

范樹國，許英兩位教授行醫幾十年，救助無數患者。國醫堂研製「范氏長壽散」，為廣大群眾中醫養生，取得明顯療效。

法拉盛 王子街39-07《國醫堂》中醫高級診所，由范樹國、許英中醫師主理。兩位醫師從事中醫工作五十餘年和近五十年，臨床經驗豐富。在美國創辦紐約《國醫堂》高級中醫診所。

范樹國中醫學 教授介紹說：中醫養生歷史悠久，方法很多功效顯著。《國醫堂》以多年另辟蹊徑，創立出「中醫藥治療養生方法」，研製成功「范氏長壽散」，力推將人類壽命向120歲以上延伸。臨床實踐證明成效顯著，深受大眾歡迎。

一、治療養神

養神，神指精神，人的思想意識活動。人的意念無形，能量最大最強。通過「長壽散」調理，「范氏長壽散」可以補益心氣而安神定誌。心氣足則全身安，情緒穩則氣血旺。這樣既可以化解不同層度的憂郁證和由此引起的亞健康疾病。

二、治療養形

養形：形，指肉身。保健有形之肉身。

（一）為什麼養形

人，因老而形衰；因老而病危；因病危而亡故。《國醫堂》推出了「范氏長壽散」這一養生方法就是從拯救「形衰」入手。

（二）精準診斷準確用藥

《國醫堂》對每一位求診者運用中醫四診八綱合參的方法作出專業而精準的診斷後，以「范氏長壽散「為基礎方加減化裁為求診者製定各自不同的治療方案，做到了用藥準確，直達病所確保治療質量。

（三）臨床效果

1、對於專為追求長壽而來的患者。無論五十歲的青年，還是九十歲的長者服用「長壽散」一段時間後能夠讓體弱者變強，體虛變壯。內臟各系統功能提高，膚色更靚，體魄更壯，形體更美。

2、治愈一名「視神經脊髓炎」雙目失明的患者，讓其恢複視力。創下醫學史上的奇跡。

3、對被列為世界衛生組織不治之癥的漸動癥、多發性硬化癥、肺氣腫、肺纖維化、類風濕關節 炎和紅斑狼瘡、帶狀皰疹等患者的癥狀有不同程度的改善，恢複了部分甚至全部功能。

4、讓患高血壓 心髒病、肺心病的老人恢複了健康。

5、讓肺切除、胃切除、肝膽切除、膀胱癌切除、椎間盤脫出手術後遺癥患者恢複了活力。

6、讓患有糖尿病 、高血脂、高膽固醇的患者下降到正常值。

7、讓慢性淺表性胃炎、胃及十二指腸潰瘍、痿縮性胃炎、胃腸癥患者病情痊愈，而且使其胃粘膜得到了修複。

8、讓許多西醫檢查不出，即使檢查出又無法治療的患者恢複了健康。

9、讓人工受孕術前養護獲得成功。

10、每一位患者自覺身體從內至外的機能向年輕化轉化，讓生命向120歲以上延續。

范教授認為中醫治療養生的意義有以下幾點：

1、養生 是為自己，不是為別人。養比不養好，能夠長期堅持為最好。

2、養生不能讓你立刻年輕10歲。而是過10年後，周圍的人都老了10歲，而你可能還是今天年輕的樣子。

3、養生不能讓你疾病立即袪除痊愈。再過10年你身邊的人可能已經漸漸離去，而你卻健康地活著。

4、養生不能讓你發財致富，而10年之後，身邊的人可能為治病財富耗盡，而你卻強健地享受著人生。

5、養生不能讓你賺錢致富。而10年後周圍的人可能為治病到處借錢時，你卻衣食無憂逍遙樂觀。

6、雖然你為治療養生花了小錢，卻換來了健康，買來了長命。

總之，「健康的長壽」才是人生中的最大財富；才是你幸福人生的源泉。

「國醫堂」高級中醫診所歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療養生服務信息。

電話：929-607-3738，診所地址：39-07Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354，網址: www.guo-yl-tang.com

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范樹國，許英兩位教授行醫幾十年，救助無數患者。國醫堂研製「范氏長壽散」，為廣大群眾中醫養生，取得明顯療效。