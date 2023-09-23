《花木蘭》不容錯過的中國民族舞劇 9/23起在波士頓 華盛頓巡迴演出

<花木蘭>舞劇敘述女子代父從軍的巾幗英雄故事。 (中演公司/提供)

今年9月23日至10月1日期間，中國對外文化集團有限公司對外文化交流品牌「中華風韻」推送中國民族舞劇《花木蘭 》走進美國，在波士頓 博赫中心王安劇院(Boch Center, Wang Theatre演出兩場，在華盛頓甘迺迪中心歌劇 院(Kennedy Center)演出四場。

舞劇《花木蘭》的主創班底均由中國一流藝術家擔綱。總編導由周莉亞和韓真擔任，編劇由詩人、詞作家朱海擔任，國家一級作曲杜鳴擔任譜曲。以「孝」、「忠」、「愛」為主線進行串聯，講述了北魏時期，一位美麗的少女走向巾幗英雄的旅程，從女扮男裝、替父從軍、完成使命、追求愛情到回歸和平與自由，打造出一條「自我發現」與「自我認同」的故事線，重塑一代巾幗英雄史詩。

必看花木蘭的三大理由

理由1：「舞壇雙子星」——周莉亞、韓真擔任總導演

舞劇《花木蘭》的總導演、舞蹈編導，由著名的80後舞劇編導「雙子星」周莉亞和韓真擔任。她們曾兩度摘得「文華大獎」，囊獲包括「五個一工程獎」等各項殊榮，被前輩視為「中國舞壇雙子星」，更被業界認定為「中國舞蹈界的金字招牌」。

理由2：超人氣舞者主演陣容，舞者郝若琦、夏天領銜主演

青年舞蹈家郝若琦是中國歌劇舞劇院主要演員。主演舞劇《花木蘭》獲第十一屆中國舞劇「荷花獎」。參演舞劇《杜甫》獲第十屆中國舞劇「荷花獎」。主演舞劇《彩虹橋》獲第九屆全國「荷花杯」舞蹈比賽金獎。主要創作與表演作品有舞劇《花木蘭》《杜甫》《門》《融》《卡岡圖亞》等；舞蹈《迷霧》《不抱怨》《惑•心》《我贏了我自己》《門裡門外》《江山》《大海之舞》等。

寧波市歌舞劇院首席演員夏天，畢業於北京 舞蹈學院古典舞系。曾獲第十一屆中國舞劇「荷花獎」；第十四屆浙江省戲劇節「蘭花獎」；第十一屆浙江音樂舞蹈節「金獎」；浙江省第二屆「江南舞韻」十佳作品獎（最高獎項）；第十二屆中國舞蹈‧荷花獎（現、當代舞）提名獎；寧波市「六個一批」人才。

理由3：舞劇《花木蘭》榮獲第十一屆中國舞蹈「荷花獎」

2017年5月，舞劇《花木蘭》在國家大劇院盛大首演。2018年，舞劇《花木蘭》榮獲了中國舞蹈最高獎——第十一屆「荷花獎」舞劇獎。此次赴美演出之後，舞劇《花木蘭》將迎來百場慶典演出。

「中華風韻」是中國對外文化集團有限公司打造的高端對外文化交流品牌，旨在推送中國舞臺表演藝術精品力作登陸世界各國主流劇院，不斷提升中華文化的國際影響力。自2009年創立以來，已赴全球各地的國家主流劇院演出600餘場，現場觀眾累計達百萬人次。今年在美東的演出場次如下：波士頓場共兩場，分別為 9月23日(六) 7:30 PM、9月24日(日) 1:30 PM，地點在波士頓博赫中心王安劇院(Boch Center, Wang Theatre)，購票網站：https://bit.ly/mulan-bos 603.814.9406 Ticket Sales，Group Discount available。華盛頓場共四場，分別為 9月29日(五) 7:30 PM、9月30日(六) 1:30 PM、7:30 PM，以及10月1日(日) 1:30 PM，地點在華盛頓的甘迺迪中心歌劇院(The Kennedy Center, Opera House)，購票網站：https://bit.ly/mulan-dc 703-982-0678 Ticket Sales，Group Discount available。票價為$30/50/70/90/110