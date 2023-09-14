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世界最大遊輪 ICON OF THE SEAS 2024年邁阿密首航

紐約訊
將於明年首航、二十五萬噸的皇家加勒比海 ICON of SEAS 及船上設施鳥瞰圖。
將於明年首航、二十五萬噸的皇家加勒比海 ICON of SEAS 及船上設施鳥瞰圖。

「十年磨一劍」，三十年前七萬噸載客兩千人的遊輪問世，開始了酒店式豪華休閒遊輪的時代，二十年前十至十四萬噸載客三千至四千人的升級版問世。十年前，二十二萬噸遊輪，皇家加勒比海遊輪公司帶來了船上衝浪、滑梯、空浮、碰碰車、攀崖、走索等兒童樂園的超級享受。等待了十年，終於又盼到了二十五萬噸的ICON號。樓高二十餘層，三千個各式大小房間載客逾六千人，連同船員超過萬人，堪稱為海上長城。

佳欣旅遊旅遊達人傅鶴鳴指出，去年即已開始接受明年首航的報名，即已造成轟動，一票難求，價格一路飛漲，如果明年想要嚐個新鮮，搶先為快，船票已漲至三至四倍。專營遊輪三十年旅佳欣旅遊傳鶴鳴，特在去年即搶訂了暑期的團體價較公司價格便宜高達$500元，但名額有限，要馬上行動報名了，以免向隅。

另外，12月埃及/以色列/希臘/土耳其遊輪，明年1月杜拜/卡達/沙烏地阿拉伯遊輪、2月肯亞及4月南美陸地遊仍持續接受報名中，歡迎致電查詢相關旅遊、行程信息。

佳欣旅遊提供精美彩色遊輪娛樂設施圖及影片。洽詢佳欣旅遊，法拉盛緬街37-02 號一樓F6A室，手機及微信號：917-375-7740，電郵：[email protected]

將於明年首航、二十五萬噸的皇家加勒比海 ICON of SEAS 及船上設施鳥瞰...
將於明年首航、二十五萬噸的皇家加勒比海 ICON of SEAS 及船上設施鳥瞰圖。

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