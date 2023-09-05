長青樹痛症中西療法全方位緩解疼痛

位於貝賽的「長青樹痛症診所」，以優質的服務提供全方位痛症減緩治療，並對沒有保險 的提供特別優惠。該診所有說華語的助理，提供交通事故、意外事件相關的諮詢，治療師們以優質的醫學 診斷和檢查，全力以赴地治療為您服務。

長青樹痛症中心表示，許多人經年累月受疼痛折磨，包括運動後受損的足踝扭傷、肌肉 拉傷、肩關節 脫位、腰背扭傷等，在肌肉、骨骼及關節長期累積損傷之下，造成了頸椎、腰椎間盤突出和傷害疼痛，還可能導致膝蓋、肩膀、腳踝、關節等的疼痛。該診所會依疼痛的狀況給予物理治療、運動治療、痛症治療、手法治療、中醫治療（針灸+中藥）、按摩治療等。

物理治療是透過物理媒介和原理，例如利用電能、水力、冷凍、熱能、光波、磁力、運動等，配合應用生理、心理、病理和解剖科學，起到治療病患、提昇身體活動能耐、改善及加強生活或工作能力的效果。運動治療是指物理治療師利用自然生理的原理，帶動患者的肢體產生適度的動作或姿勢，從而達到伸展關節組織、強化肌肉收縮、增進動作協調、減輕水腫疼痛、降低肌肉痙攣等目的。痛症治療是將中、西醫方法結合起來，應用於治療和緩解身體疼痛。治療手法例如關節舒整、牽拉及放鬆手法等，可以協助患者鬆弛緊張的肌肉、改善關節的活動障礙、減輕痛楚、恢復患者正常活動。

針灸治療是透過針具在特定的位置刺激神經系統，達到鎮痛及放鬆肌肉和關節附近組織的作用，可以增加活動及恢復功能；輔以中藥熱敷，可以減輕疼痛。按摩治療是根據臟腑經脈氣血等，以柔和、輕按之勁，改善經脈氣血、調整臟腑功能，從而達到治療的目的。許多人身體的疼痛起因於長期的氣淤、血路受阻，造成經脈不通而疼痛，應於平時多做伸展運動，並養成運動的習慣，讓身體各部位維持氣血活絡的狀態，如果身體出現痠、疼痛，且長期持續，應考慮疼痛治療，以防該部位長期累積之下產生肌肉及關節僵硬現象。

長青樹痛症中心收紅藍卡 、一般保險、學生保險，對沒有保險的人有優惠。地址：42-24 213 St., 1FL, Bayside, NY 11361（Q13公車Bell Blvd下車），電話：718-225-0077、718-225-0070。