鄧振球中醫師談古法治療糖尿病

鄧振球中醫師說，糖尿病 是常見多發病，全球約有好幾億這類患者。根據他的經驗總結，糖尿病患者的病因很複雜，但是通常男的怒女的煩，因而得病。故此，鄧醫生針對糖尿病的綜合成因，開出中藥基本處方： 山楂、半夏、陳皮、白朮、茯苓、麻黃、桂枝、豆蔻、柴胡、淫羊藿、薑與附片等。患者服用數劑後，普遍病情會有所緩解；堅持服用一段時間，病情更見改善，療效也會更加鞏固。

糖尿病的成因複雜，有可能是由於患者身體先天稟賦不足，體豐而五臟柔弱，氣血不足漸衰。表現為頭暈，全身乏力，不耐勞，思睡等。患者也可能飲食不節，喜飲冰凍食品或偏食辛辣甘甜，飲酒過度，日久脾胃失運，氣機失調，表現為易饑多食，易饑不能食，胃腹飽脹，不消化，口臭口苦口乾等。糖尿病患者還可能情志失調，鬱火內生，失眠 ，表情淡漠等。此外，由於用藥不當，濫服清熱，滋陰，養陰，解毒，抗生素與激素，及壯陽之劑，可能會表現為脾胃腹脹滿，整天不想進食，容易感冒，惡(怕)寒，全身乏力，牙齦腫痛，口腔潰瘍，大便秘結等，也都可能是糖尿病的成因與症狀。

鄧醫師指出，糖尿病是以持續高血糖 為基本特徵的一種綜合症，隨著病程的延長，有可能出現併發症，致使患者微血管及大血管產生病變，以致出現各種皮膚病、抑鬱失眠、全身疼痛、消化道疾病、糖尿性膀胱病、各種感染、糖尿病骨質疏鬆、口腔病變，甚至雙目失明、腎功能衰竭、肢端壞疽、心肌梗死及腦血管問題，高血壓 等病變，嚴重威脅病人生命。由於西醫日前尚無根治糖尿病的藥物，只能靠控制飲食以及服藥，才能暫時控制血糖，但是對於糖尿病合併症，至今尚未有有效的控制方法。

糖尿病的中醫病名叫「消渴」， 中醫在治療糖尿病有兩千餘年歷史，根據各種不同症狀，觀其脈證，知犯何逆，隨證治之。中醫遵照用《黃帝內經》、《傷寒論》等經典著作指導，根據以人為本的整體觀，人與自然是分不開的思想下，把複雜的糖尿病放到自然去思考，企圖把90%以上糖尿病的血糖降到正常值而不復發。根據《思考中醫》的作者思路啟發，從傷寒來認識分析糖尿病屬於糖的代謝障礙。

鄧氏中醫疑難雜症診所歡迎糖尿病患者去電詢問，該診所提供免煎中藥，濃縮顆粒，開水沖服，效果與中藥飲片一樣。該診所兩處地址，華埠：90 E. Broadway（東百老匯）#2, Manhattan, NY 10002（近F、R、B、D、L、6號地鐵 ）；法拉盛：136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355，諮詢電話：917-330-3108，鄧氏中醫師健康專欄：www.nydengzhenqiu.com。