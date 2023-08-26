臺灣鄉親又一年度盛事-大都會臺灣日 8月27日即將在花旗球場熱烈展開

2023年7月中旬，美東信賴臺灣後援會成立大會在新澤西舉行，近千人參加。

2023夏天，繼連串臺灣鄉親盛事----美東信賴臺灣後援會成立大會、挺臺波蘭網紅斯坦講座、紐約海外臺語教師研習會以及臺灣會館年度募款餐會等隆重舉行之後，夏末又一年度盛事----2023大都會 臺灣日 (Met's Taiwan Day)，謹訂於8月27日(周日) 中午12點5分 在皇后區 花旗球場 (Citi Field) 盛大登場。臺灣會館召集鄉親，踴躍參予此一大紐約地區臺灣同鄉規模最大的年度盛會，並邀請大家齊齊穿上球衣，擠爆球場，讓世界看見台灣的熱情與活力！

活動地點的花旗球場，位於41 Seaver Way, Queens, NY, 11368，購票：fevo.me/metstaiwanday 。欲知詳情請聯繫紐約臺灣會館，地址: 137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354，電話: (718) 445-7007，網站:https://nytaiwan.center，電郵:[email protected]。

2023年7月下旬，挺臺波蘭網紅斯坦（前排左四）在臺灣會館演講。

2023年夏，僑委會主辦紐約海外臺語教師研習會。