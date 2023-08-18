JPMorgan Chase 摩根大通銀行 連續第29次參加紐約香港龍舟賽
第31屆紐約香港龍舟節於上週末落下帷幕，有近200支隊伍和數千觀眾到場助威和觀賞，是紐約展示亞洲文化傳統的最大年度活動之一，亦是全美最大型的亞裔傳統體育賽事，深受主流和社區重視。全球領先金融機構之一的JPmorgan Chase 摩根大通已經連續29次組隊參與了這項活動，以實際行動推廣中華傳統文化並促進各族裔友誼。
作為全國最古老、最大規模的傳統水上賽事之一，今年的紐約香港龍舟節活動得到紐約市市長及多個市府部門的大力支持和組隊參與，紐約市亞當斯市長親自指揮龍舟成為看點之一。
紐約香港龍舟節在主流社會中越來越受歡迎，反映出一些美國人不僅願意瞭解而且主動參與中國文化的開放態度。今年大約 40% 的參賽團隊成員不是亞裔。他們中的許多人是對這項運動感興趣的朋友和同事。今年的活動甚至還設立了女子組（參與人數也佔 40%）和老年人組。參加龍舟比賽是一種承諾，因為加入了團隊就需要數月的定期練習。
隊長駱毅來自香港，自2009年起就代表摩根大通參加龍船舟競賽。這些年來，他看到公司內部感興趣的人數愈來愈多。 摩根大通今年有來自4個不同團隊的40人參加比賽。
「我們的一些團隊成員沒有任何亞洲文化背景。他們出於好奇心而參加這項活動，現在已成為團隊成員。香港的龍舟節在美國始於法拉盛，但現已遍佈美國各地。我們公司的團隊曾在波士頓、德克薩斯州和加拿大參加比賽。我希望有一天龍舟賽能夠成為奧運會上的一項全球運動。」駱毅說。「龍舟賽是一項獨特的運動，因為舟上的每個人都需要準確地劃槳。同時，個人強大並不像團隊的同步和團結那麼重要。這種體驗更加獨特，因為團隊成員來自不同的背景。事實上，他們中的一些人甚至來自不同的州。」
Vera Nyajure 是一名來自肯尼亞的大通員工，住在新澤西州。她每週兩次前往皇后區與隊伍一起訓練，每次 1.5 小時。她以前從未聽說過龍舟。 2020年在看到所有針對亞洲人的仇恨和暴力之後，她受到啟發，支持並更多地了解亞洲文化，從此成為團隊的一員。 「我遇到了很多人，如果不是這一活動我永遠不會遇到」她說。
唐人街大通銀行社區經理Ryan Chow是參賽選手之一。他說：「這不是輸贏的問題，而是要讓整個城市都看到。當人們想到大通銀行，或者當他們想到紐約市時，他們不會想到一個中國人。但實際上，華裔美國人是這幅圖景中的重要的組成部分，這就是我們希望來到這裡的原因。
上一則
紐約本月兩例死於食肉菌感染 州長：不可掉以輕心
下一則
FB留言