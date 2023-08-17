首套中華國寶百福金幣祈福紐約 純黃金重磅雕鑄 全球限量發行

百福圖從古到今，無論黎明百姓，還是帝王將相，都對其極其尊崇。

相傳鄭和下西洋時，攜《百福圖》隨船隊出海，突遇驚濤駭浪，五船僅剩領頭船。原來危在旦夕之時，領頭船筐中傳出耀眼的光芒，船頭即刻風平浪靜。狂風巨浪過後，人們發現剛才閃光者,乃《百福圖》，眾皆以為是《百福圖》顯靈。自此後《百福圖》名揚四海，被認為能辟邪驅惡、防病消災、延年益壽、保佑平安。

《百福圖》是中華民族的文化瑰寶，是用一百個不同的「福」字組成的圖像，其100個「福」字字體各異，幾乎包攬了宋代以前歷代著名書法 家的各種書體。《百福圖》又是中國文字、書法史的演變圖，可看作中華文明史的一個縮影。自南宋以來，歷代均有專事拓印《百福圖》的作坊久盛不衰。朝臣顯貴，書香世宦人家，百姓士庶都為擁有一幅《百福圖》而自豪。《百福圖》在海外，尤其是在日本、東南亞 乃至歐美的影響極大，許多海外華人 視《百福圖》為民族文化珍品，把它作為家族的傳家之寶。

近日，耗時數年，由上海造幣廠耗用62.5克純黃金鑄造的《中華國寶百福金幣》終於面世了，這一套純金紀念幣採用了高浮雕、噴砂、壓鑄加工等現代造幣工藝技術，完美地將《百福圖》裡的一百個不同字體的「福」字雕鑄在幣面上，寓意美好吉祥，為全球華人祈福。

純金紀念幣一般是由國家為了紀念某一項重大活動或者人物誕辰而發行的高純度金質紀念幣，不但具有一般貨幣的流通能力，還具有較高的收藏、保值和投資價值。純金紀念幣的發行量是極為有限的，如果能夠結合一些特定的時期和特殊的藝術元素，就會變得非常珍貴。比如曾經于1985年發行的1枚五牛圖金幣，當時只不過是500元不到價格，可是在2010年拍出6.5萬元的高價！《百福金幣》是國家在全球疫情 後發行的一套祈福金幣，是在這特殊的歷史時期，以此特殊的方式祈福全球華人，這是第一次，其價值自然不言而喻。

《中華國寶百福金幣》共100枚，由官方特許限量發行2999套。每套均配有收藏證書、防偽證書、鑒定證書等，並贈送一副康熙帝御筆的黃金「福」字，寓意多子、多田、多才、多壽、多福，是古往今來獨一無二的「五福」合一之天下第一「福」，祈福全球華人。全球統一發行價：4500美元/套，紐約配額發行19套，數量極少，敬請電話預約！

紐約發行專線：516-315-7293、 628-283-6378。唯一發行地址：法拉盛 喜來登酒店七樓Emerald Room, Sheraton Laguadia East Hotel,135-20 39th Avenue, Flushing NY 11354。