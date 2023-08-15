長島溫馨牙科推出免費X光及檢查 提供輕鬆負擔費用方案

長島 溫馨牙科診所自開張以來為僑胞提供了一處專業優質的牙齒保健醫療選擇，醫療儀器新穎，並有大型免費停車場，免去了找車位的苦惱。目前，長島溫馨牙科正提供牙齒免費X光及牙齒檢查，免費優惠活動至九月三十日止，歡迎僑胞把握機會，致電預約。

溫馨牙科擁有多名經驗豐富的牙科醫師及華人 醫護助理，前檯接待也有華人親切服務，僑胞無需擔心語言溝通的問題。所有診間皆配有最先進的完整醫療設備，配備精密設備，可做3D CT、2D-Panoramic掃瞄，一般潛伏的牙科問題將無所遁形。

牙齒是每個人一生的朋友，別讓牙齒活在煉獄中，它和每個人生活上喜怒哀樂都有著密不可分的關係。明眼眸皓齒才是美的追求，一口美麗整齊的牙齒，才可以盡顯人生幸福。一口健康的牙齒，即使老了仍能照常吃得香，睡得著，這才是一輩子最幸福的事。

長島溫馨牙科目前對第一次到訪的新患者推出X光檢測 及牙齒檢查免費優惠，有需要的僑胞可隨時前往診所或電話預約，其他的各種優惠還包括：牙齦、牙周病治療、ＰＲＦ種植牙、骨移植手術、牙齒美白、人工植牙、牙齒矯正、透明牙套矯正及子牙冠等，歡迎親臨或電話洽詢詳情。

溫馨牙科接受多種PPO保險 計劃，並有輕鬆分期付款及會員特惠專案計劃，還在為昂貴的牙科醫療費 用而忍受牙痛嗎？今天就跟溫馨牙科聯繫吧！長島溫馨牙科診所地址：233 East Shore Road, Suite 110, Great Neck, NY 11023，電話：516-304-5486，電郵：[email protected]。