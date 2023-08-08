我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

儲存20多種傳染病原體 加州中資實驗室擬重新營業 當局要查

新華快遞提供放心可靠的海外快遞服務

紐約訊
無論中國、美國境內或世界各個角落，新華快遞都能提供最優質的服務。
無論中國、美國境內或世界各個角落，新華快遞都能提供最優質的服務。

成立迄今已經有15年歷史的新華快遞，年前擴大服務，喬遷至法拉盛41 AVE新址。多年來，新華快遞一直秉持其公司宗旨，以客戶的需求為優先，致力於提供「誠信、專業、安全」的快遞服務。

新華快遞深耕快遞領域十幾年，業務經驗豐富，提供快遞中國、郵寄全球以及寄送美國境內等服務。該公司擁有專業的清關團隊、操作和客服團隊，並接受多種便利的支付模式（現金、信用卡、支付寶、銀行轉帳、支票），發展至今深受廣大僑胞的信任和支持。

該公司的服務特色包括：

1. 直郵中國：為在美華人提供便利，客人可以郵寄文件、日用品、保健品、奶粉、化妝品、包等回國，價格實惠；即使客人身在外州，也可通過網路商家直接下單，或者通過美國境內快遞將手中物品寄達該公司倉庫，經由該公司轉運回國。

2. 郵寄全球：公司與聯邦快遞Fedex合作，可以郵寄全球不同國家，時效一般一周左右。

3. 歸國行李專線：解決歸國人員（比如留學生或訪問學者等）回國之時隨身攜帶行李不便的問題，以門到門服務將行李運送回國。

4. 美國境內UPS郵寄服務：客戶想郵寄到其他州，可以直接通過該公司郵寄，價格相對優惠，且該公司有華語服務，對於英文交流有困難的華人朋友來說比較方便。

5. 臺灣、香港、馬來西亞等專線：快遞臺灣、香港、馬來西亞等服務專線，價格實惠、手續簡單、時效保證。

新華快遞除在產品上提供多樣化服務外，還不斷優化網路系統，以同步資訊更新提醒等方式，讓客戶體驗新一代的物流服務感受。如需進一步瞭解詳情，可以聯繫新華快遞，電話：347-472-0008，地址：133-47 41st Ave, Flushing, NY 11355，或查詢網址：www.xheusa.com，官方微信：xhexpress4，也可直接在官網掃碼添加客服。

無論中國、美國境內或世界各個角落，新華快遞都能提供最優質的服務。
無論中國、美國境內或世界各個角落，新華快遞都能提供最優質的服務。

華人 香港 微信

上一則

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

下一則

全美最佳醫院 紐約4家並列第10

延伸閱讀

分享的愉悅

分享的愉悅
保富銀行第二季度財報亮麗全美最佳上市銀行第十名

保富銀行第二季度財報亮麗全美最佳上市銀行第十名
順豐攻直播帶貨 計畫8月向港交所提交上市申請

順豐攻直播帶貨 計畫8月向港交所提交上市申請
中國查扣嚴 華人快遞業疫後關門多

中國查扣嚴 華人快遞業疫後關門多

熱門新聞

林建新2022年參加費城首屆全美華人峰會。(本報檔案照)

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

2023-08-03 14:48
林建新生前積極推動華社事務。(美華總會提供)

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

2023-08-04 11:17
林建新近日離世，根據美國華人華僑聯合總會及其家屬，其死因為飲酒過度造成的意外。(美華總會提供)

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

2023-08-05 10:37
嚴女士接聽詐騙分子的電話後，同一時間Whatspp也開始收到陌生人的消息。(嚴女士提供)

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

2023-08-05 07:45
邱女士討租不成，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，「惡霸欺善，天理何在？」(記者高雲兒／攝影)

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

2023-08-06 07:32
有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

2023-08-07 18:58

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪