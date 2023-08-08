新華快遞提供放心可靠的海外快遞服務
成立迄今已經有15年歷史的新華快遞，年前擴大服務，喬遷至法拉盛41 AVE新址。多年來，新華快遞一直秉持其公司宗旨，以客戶的需求為優先，致力於提供「誠信、專業、安全」的快遞服務。
新華快遞深耕快遞領域十幾年，業務經驗豐富，提供快遞中國、郵寄全球以及寄送美國境內等服務。該公司擁有專業的清關團隊、操作和客服團隊，並接受多種便利的支付模式（現金、信用卡、支付寶、銀行轉帳、支票），發展至今深受廣大僑胞的信任和支持。
該公司的服務特色包括：
1. 直郵中國：為在美華人提供便利，客人可以郵寄文件、日用品、保健品、奶粉、化妝品、包等回國，價格實惠；即使客人身在外州，也可通過網路商家直接下單，或者通過美國境內快遞將手中物品寄達該公司倉庫，經由該公司轉運回國。
2. 郵寄全球：公司與聯邦快遞Fedex合作，可以郵寄全球不同國家，時效一般一周左右。
3. 歸國行李專線：解決歸國人員（比如留學生或訪問學者等）回國之時隨身攜帶行李不便的問題，以門到門服務將行李運送回國。
4. 美國境內UPS郵寄服務：客戶想郵寄到其他州，可以直接通過該公司郵寄，價格相對優惠，且該公司有華語服務，對於英文交流有困難的華人朋友來說比較方便。
5. 臺灣、香港、馬來西亞等專線：快遞臺灣、香港、馬來西亞等服務專線，價格實惠、手續簡單、時效保證。
新華快遞除在產品上提供多樣化服務外，還不斷優化網路系統，以同步資訊更新提醒等方式，讓客戶體驗新一代的物流服務感受。如需進一步瞭解詳情，可以聯繫新華快遞，電話：347-472-0008，地址：133-47 41st Ave, Flushing, NY 11355，或查詢網址：www.xheusa.com，官方微信：xhexpress4，也可直接在官網掃碼添加客服。
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