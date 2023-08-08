新華快遞提供放心可靠的海外快遞服務

無論中國、美國境內或世界各個角落，新華快遞都能提供最優質的服務。

成立迄今已經有15年歷史的新華快遞，年前擴大服務，喬遷至法拉盛41 AVE新址。多年來，新華快遞一直秉持其公司宗旨，以客戶的需求為優先，致力於提供「誠信、專業、安全」的快遞服務。

新華快遞深耕快遞領域十幾年，業務經驗豐富，提供快遞中國、郵寄全球以及寄送美國境內等服務。該公司擁有專業的清關團隊、操作和客服團隊，並接受多種便利的支付模式（現金、信用卡、支付寶、銀行轉帳、支票），發展至今深受廣大僑胞的信任和支持。

該公司的服務特色包括：

1. 直郵中國：為在美華人 提供便利，客人可以郵寄文件、日用品、保健品、奶粉、化妝品、包等回國，價格實惠；即使客人身在外州，也可通過網路商家直接下單，或者通過美國境內快遞將手中物品寄達該公司倉庫，經由該公司轉運回國。

2. 郵寄全球：公司與聯邦快遞Fedex合作，可以郵寄全球不同國家，時效一般一周左右。

3. 歸國行李專線：解決歸國人員（比如留學生或訪問學者等）回國之時隨身攜帶行李不便的問題，以門到門服務將行李運送回國。

4. 美國境內UPS郵寄服務：客戶想郵寄到其他州，可以直接通過該公司郵寄，價格相對優惠，且該公司有華語服務，對於英文交流有困難的華人朋友來說比較方便。

5. 臺灣、香港 、馬來西亞等專線：快遞臺灣、香港、馬來西亞等服務專線，價格實惠、手續簡單、時效保證。