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陳勝腸胃肝膽專科呼籲預防勝於治療 定期檢查必不可少

紐約訊

陳勝醫生是一位資深的腸胃肝膽專科醫生，在腸胃肝膽專科領域有豐富的經驗。他擁有美國內科醫學委員會的認證，並曾在紐約大學醫學院和紐約長老會醫院接受過專業的培訓，一直致力於為華人社區提供優質的醫療服務。陳醫生在華人社區服務了多年，他呼籲大家定期進行腸胃檢查，以盡早發現和預防癌症

結腸直腸癌是一種常見的惡性腫瘤，每年有約14萬美國人被診斷出患有這種癌症，其中約5萬人死亡。根據美國癌症協會的統計，華裔美國人的結腸直腸癌發病率和死亡率都低於其他族裔，但仍然需要引起重視。

陳醫生建議，所有50歲以上的人都應該每10年進行一次結腸鏡檢查，以檢查結腸內是否有息肉或其他異常。如果不幸被診斷出患有結腸直腸癌，則需要根據癌症的分期和位置來制定治療方案。通常情況下，手術是最主要的治療方法，可以將癌變部分切除並重新連接正常的結腸。此外，還可能需要化療或放療來殺死殘留的癌細胞或防止復發。

陳醫生表示，除了定期檢查外，預防結腸直腸癌還需要注意飲食和生活習慣。他建議大家多吃高纖維、低脂肪的食物，少吃紅肉和加工肉類，避免吸煙和過量飲酒，並保持適當的體重和運動。

陳勝醫生診所地址：38-08 Union St., Suite 3N, Flushing, NY 11354，電話：718-886-6292（接受大部分醫療保險）。門診時間：週一、週三上午9點至晚上7點，週四上午9點至下午2點，週五上午9點至晚上7點，週六上午9點至下午4點，週二、週日休診。

癌症 醫學 華人

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