劉芳律師提醒 等候政庇面談人士辦催辦令

凱森律師樓資深合伙律師劉芳。

2018年初，川普政府代美國移民 服務局宣布，將優先處理近期及後期的政庇申請案件。這種「後遞先出」的政策，使2018年之前遞表的政庇尋求者等待面談的時間延長多年。由於案件積壓和人手不足，時至今日，不少2015、2016、2017、2018年遞交申請的申請人尚未等到面談機會。凱森律師樓（Kasen Law Firm）資深合伙律師劉芳律師建議這些人士去申請催辦令（Writ of Mandamus），以盡快取得面談機會。現在是民主黨執政，其政策對移民相對友好，申請人士的機會會好些，沒有人知道二年後的大選會有什麼變局。

凱森律師樓是服務華人 社區最大的律師事務所之一，擁有多州執照，接全美案件，提供24小時全美重大刑事保釋/辯護法律服務，在紐約、費城、加州 、南卡都設有辦公室，方便服務客人。凱森律師樓在政庇上庭及各種移民法庭都累積了非常豐富的成功經驗，包括最近爆發性成長的「走線」偷渡，都很有經驗。

凱森律師樓有40多年歷史，服務華人社區20多年，瞭解華人同胞的需求和特點，溝通無阻礙、服務快捷可靠，提供全方位的法律服務，包括移民、民事、家事、刑事、意外傷害賠償等，緊急情況下還可以通過24小時緊急熱線聯繫該律師樓作緊急處理。

除了合伙律師劉芳，凱森律師樓另有十數位經驗豐富的律師及十數位法律助理，一起為僑胞提供服務。律師樓移民法律部提供：政治庇護、聯邦催辦令、移民上訴、豁免開業、十年錄卡、青少年法案、親屬移民、婚姻綠卡、L1、K1、H1B、投資移民、各類簽證等；民事法律部提供：商業訴訟、海關沒收、房東房客糾紛、產權糾紛、契約糾紛、生意買賣、意外傷害、勞工法案、誤醫誤診、工傷事故等；家事法律部提供：有/無爭議離婚、保護令、探視權糾紛、撫養費糾紛、婚前/後協議、贍養費糾紛、分居協議、財產糾紛、家庭暴力等法律服務。

凱森律師樓是全美性的律師事務所，提供24小時全美重大刑事保釋/辯護法律服務，包括：緊急保釋、謀殺強姦、搶劫盜竊、毒品洗錢、按摩賣淫、綁架勒索、串謀詐騙、酒駕醉駕、人口販賣及各類重案等。美國50州每州的刑事法律都不一樣，每個州、城市、縣的保釋程式都不一樣，如果有家人、朋友被抓需要保釋，可以隨時聯繫凱森律師樓，一周七天24小時免費諮詢。

凱森律師樓紐約辦公室地址：136-33 37th Ave, 9B, Flushing, NY 11354，24小時熱線：718-337-8012；費城辦公室地址：1010 Cherry St., 2nd Fl., Philadelphia, PA 19107；加州辦公室地址：17870 Castleton St., #107, City of Industry, CA 91748；南卡辦公室地址：768 St Andrews Blvd., Charleston, SC 29407；網站：www.kasenlawfirm.com。