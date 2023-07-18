戴克圖書館紐約作家應帆新書座談會

詩集《我終於失去了迷路的自由》（紐約新世紀出版社）

戴克圖書館 繼成功舉辦「對話紐約中文作家」系列第一次活動「AACW和中文寫作」之後，將於7月29日舉辦第二期活動：紐約作家應帆新書座談會。

應帆是北美中文作家協會副會長，於近期出版了中短篇小說集《漂亮的人都來紐約了》（三藩壹嘉出版社）和詩集《我終於失去了迷路的自由》（紐約新世紀出版社）。應帆表示，他的創作與他已經生活了20餘年之久的紐約密切相關，不僅小說集可以顧名思義，詩集裡也有「紐約，紐約」專輯致敬。應帆還表示，雖然小說裡直接描寫布魯克林 的篇章不多，但也有女主人公在布魯克林情緒崩潰的情節。隨著越來越多華人 定居布魯克林，更多的紐約中文寫作會聚焦布魯克林，第一期的「對話紐約中文作家」活動，已經讓他對布魯克林與戴克高地社區有了更新的認識和書寫衝動。

戴克圖書館館長傅永樂積極發起、策劃與支持「對話紐約中文作家」系列活动，讓臥虎藏龍的紐約民眾們可以有機會與作家們見面交流，以期更好地拓展圖書館為民服務的形式與內容。傅館長認為紐約中文作者的作品與生活密切相關，很容易引起讀者的共鳴，她希望更多紐約的中文作家和民眾能參加到這個對話系列，這必將對大眾的閱讀和寫作產生廣泛深遠的影響。

本次活動還會有三位嘉賓出席，分別是海外資深編輯和詩人王渝、海外口語詩詩人代表/翻譯家/詩人洪君植、近年開始定居紐約的華語作家常少宏。應帆和三位嘉賓將就他的小說和詩歌創作展開對談，回顧應帆的寫作道路，討論他的文本特色，揭秘某些小說篇章和詩作背後的故事，並以文本誦讀穿插其中。座談會將留有與聽眾互動的時段，應帆會在現場簽售數量不多的新書，並贈送樣書給戴克圖書館，以供大眾借閱。