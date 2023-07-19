萬蜂牌巴西極品蜂膠暢銷全世界

萬蜂牌巴西極品蜂膠生物活性最高，而且絕不含酒精、絕無蜂臘、不分層、不沉澱，有國際GMP優異質量認證，是巴西蜂膠中的極品。

蜂膠行業內有「世界蜂膠看巴西 」的說法，原因有幾個，首先是因為原料好。巴西地域遼闊，占世界第三，地處熱帶地區，有最大的亞馬遜原始大森林，繁花似錦、綠樹成蔭，可供蜜蜂採集蜂花粉的花源和綠蜂膠的樹膠源非常豐盛。在標高500-1500公尺海岸山脈的巴西南部五州，擁有近百種連綿的尤加利樹和巴夏利斯樹等，每年四季都有繁花盛開，可供蜜蜂採集品質最佳的花粉和樹膠；這裏沒有空氣、水源、土壤方面的工業和農業農藥之類的汙染。萬蜂牌巴西極品蜂膠由經驗豐富的老採集工師傅，前往米那斯和聖保羅州地區的尤加利花樹茂盛原始大森林採集蜂膠和蜂花粉原料。

原因二：巴西獨特的蜂種——巴西「殺人蜂」。巴西農業部 於1956年委託生物學家Kerr博士改進蜂種，他當年引進了30多群「塞內加爾蜜蜂」，其間因其中26群脫離蜂箱，逃離了人定的管制區，飛進了聖保羅郊區的森林並和當地蜜蜂雜交，産生了一種非常強悍和兇暴的蜜蜂，對當地的蜜蜂是一次強化，也是一次偉大的品種改良。一隻殺人蜂的一對後足每次可攜帶30毫克的蜂花粉飛行60公裏，這是當地原始蜂不可比擬的。

原因三：生產與檢測技術好。萬蜂牌巴西極品蜂膠選料極其嚴格，選用頂級CLASS A的原料，專供VIKER公司出口美國、加拿大 、中國、香港地區、新加坡等。萬蜂牌巴西極品蜂膠採用目前國際上最先進的科學萃取手段和加工工藝，讓蜂膠的純度、生物活性、有效成分和其他的蜂膠產生了明顯的差異；同時也採用世界上最先進的超臨界流體萃取技術進行提純，使得萬蜂牌巴西極品蜂膠中含有一些特殊的有效化學成分和更多的生物活性，如：從萬蜂牌巴西極品蜂膠中分離出有抗癌作用Artepillin C，這是其它國家蜂膠中沒有的成分。

只有高品質、高活性、高類黃酮素含量的蜂膠才能達到好的效果，萬蜂牌巴西極品綠蜂膠其中的有效成分（黃酮、多元酚以及阿替匹林C）都遠比其它蜂膠更優。萬蜂牌巴西極品綠蜂的各類活性物質含量最高，數倍甚至數十倍高於同類產品，如：類黃酮業界最高18.5mg/ml、酚多體3.5%。萬蜂牌巴西極品蜂膠獲得了美國FDA登記，以及加拿大衛生部和巴西農業部認證。

萬蜂牌巴西極品蜂膠，憑藉高質量、高濃度、高生物活性等特點，熱銷世界各地。Viker Manufacture Co Ltd北美免費醫學專家及客戶服務熱線：1-888-518-7778，網站：www.vikerm.com。