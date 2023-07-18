黃莉雯專業皮膚保健醫生引進尖端科技 助你重拾美麗

飛躍皇後皮膚專科黃莉雯醫師，是美國皮膚科學院院士、前康乃爾醫學 院講師、史隆凱撒琳症中心主治醫師、現任艾姆赫斯特及西奈山醫院主治醫師。

黃醫師致力於皮膚治療專科，為僑胞提供專業服務，診所多年來引進不同的最先進美容儀器，運用最尖端科技治療各種皮膚問題，讓求診者恢復光滑肌膚、重拾美麗自信、再次容光煥發。

黃莉雯及其醫療團隊提供全方位皮膚醫療保健服務，如換膚、去脂、去疤痕、治療微血管擴張、鐳射活化臉部細胞、去痣、去各種色素斑及胎記、除毛、洗紋眉及剌青、除皺紋、豐唇、隆鼻、瘦臉、瘦小腿，同時還治療多汗症、白癜風、牛皮癬、濕疹等。

飛躍皇後皮膚專科近期新引進EMFACE美容儀器，是第一款也是唯一一款免手提非侵入式設備，無需針頭即可在20分鐘內重塑和平滑皮膚，同時調理面部肌肉。該儀器特別關注面部的某些上提肌，為面部提供自然提拉，同時同步射頻重塑膠原蛋白和彈性蛋白，減少皺紋並改善皮膚質量和紋理。

黃醫師還引進了最新儀器Sofwave™，已獲得了FDA批準，透過非侵入性療程治療方式，有助於提拉升眉毛、頸部和下頜(下巴下方)組織的鬆弛皮膚組織，同時改善面部線條和皺紋問題。Sofwave™採用新一代SUPERBTM同步超聲平行波束技術，旨在縮短恢復期的同時，也爲患者帶來更多便利。Sofwave™獨特的超聲傳輸産生分部加熱效應，刺激新膠原蛋白和彈性蛋白的産生，從而減少細紋和皺紋。獨特的超聲音波傳遞技術在皮膚形成分段式熱凝效應，刺激新的膠原蛋白和彈性纖維蛋白製造，從而改善面部細紋和皺紋問題。這項快速的全臉護理療程僅需30-45分鐘，而且施行簡單，完成療程後可立即進行任何活動，患者們可根據自己的日常生活安排來規劃治療時間。通常情況下，該方案隻需1-2次療程，具體取決於客戶的皮膚狀況和醫生的建議。

黃莉雯皮膚專科醫生診所在長島 及法拉盛 皆設有診所，長島診所地址：1615 Northern Blvd, Suite 400, Manhasset, NY 11030，電話：516-472-7546；法拉盛診所地址：136-20 38th Ave, 7I（飛越皇后大樓7樓），電話：718-886-7546。