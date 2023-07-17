李信智整型外科 讓您青春永駐、歲月無痕

擁有超過28年精湛整型外科醫術的韓國女醫師李信智，讓愛美人士重拾飽滿年輕容顏身型。

紐約訊

擁有超過28年精湛整型外科醫術的韓國女醫師李信智，於曼哈頓、法拉盛 、新澤西 三地開診，並有專精國、韓、日、英語的專業醫護人員，提供全方位非手術和手術的醫療美容服務，讓愛美人士重拾飽滿年輕容顏身型，重拾職場和人際關係的成功和自信。

李信智整型外科LEE PLASTIC SURGERY CENTER，由學歷經驗豐富的韓國女醫師李信智(LEE, SHINJI S., MD)主持。李醫師畢業於麻省理工大學、紐約大學醫學 院、紐約大學醫學中心整型外科、維吉尼亞醫學院整型外科/顯微外科、紐約州立大學外科，取得美國整型外科協會認證，是整型外科執照醫生，所以在外科手術上專業精準。李醫生長年來一直精研東方女性美容手術，一直是各界信賴的醫美專家，行醫多年一直不斷精進提升醫療品質與技術，診所自備AAAA SF最高級別的執照手術室，完全保密隱私。該診所同時引進最新安全、效果顯著的醫美產品，如經美國FDA藥物食品管理局核准的非手術性冷凍溶脂/超聲波拉皮COOLSCULPTING：每次療程1-2小時，不打針、不吃藥、不動刀、無疤痕（治療部位無任何損傷），療程後能立即正常生活，方便各界輕鬆自在享有美麗效果。

李醫生的醫美成功案例無數，其中拉雙眼皮、除眼袋、改鼻型、隆乳/縮乳、乳頭整型、耳朵整型、臉部/全身抽脂、額/面/頸拉皮、BOTOX抗扎注射（通過FDA檢驗）等最為專精。李醫師提醒，無論是非手術性或手術性的美容，都應尋求經美國醫學認證的專業醫師幫助。如注射BOTOX瘦臉，要是治療醫師經驗不足，找不到正確的注射點或注射方法和劑量不對，則過一陣子就會出現兩邊臉不對稱的現象，打得過量還可能造成吞嚥困難、面部僵硬；若與其他一些抗生素同時使用，也可能會產生其他副作用。又如手術性的抽脂，除了醫師的抽指技術外，醫師還

要善於處理傷口防止感染，在手術中不能大戳血管（有引發肺栓塞或更嚴重的後果），另外善後的疤痕處理也很重要，這些都是資深專業的醫生才能做得到的成效。美容過程無法重來，千萬不可因小失大，任何手術和療程都只許成功不能失敗。