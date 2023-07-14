浙江璟原第29次赴北美收購活動 紐約徵集日：7/21法拉盛、7/22曼哈頓

浙江璟原第29次赴北美收購活動當場免費鑒定和收購活動，在紐約法拉盛和曼哈頓各舉辦一場。

浙江璟原藝術將於2023年7月第29次赴北美洲，開展中國書畫的免費鑒定和收購活動，敬請美東地區的僑胞和藏家蒞臨現場。大紐約地區將有兩場：分別是7/21在法拉盛 Sheraton LaGuardia East Hotel喜來登酒店Topaz房，以及7/22在曼哈頓 Westin New York Grand Central Hotel, Meeting room: Ambassador。兩場的時間都是上午9:30至下午4:30，當場免費鑒定，並提供如何長期保存藏品的建議。

此次徵集依舊由公司副總經理周佳先生以及書畫部門主管陳立界先生帶隊，開展海外遺珍完璧故土的任務。中國浙江璟原藝術是專業投資與收藏中國字畫及藝術品的公司，總部設在藝術人文底蘊深厚的浙江省杭州市。該公司以強大的資金實力及資深的專家鑒定團隊為後盾，長期在美國、加拿大、澳洲、巴西、日本、臺灣和東南亞等地區鑒定收購中國名家書法與繪畫，在各個國家與地區均設有辦事機構和連絡人。從2008年至今，該公司已在世界各地成功舉辦此類收購會活動近百次。本著「信用第一」的態度，該公司長期以來得到了世界各地收藏者的認可與好評。

有意出售的藏家可與北美辦事處的王小姐聯繫，公司將免費提供關於您藏品方面最專業的意見以及滿意、公道的估價。海外遺珍完璧故土，是璟原的宏願；翰墨千秋手澤流芳，是璟原的夢想。如您或親友在香港 與臺灣有大量藏品不便處理，請與該公司聯繫，可代為安排專家前往香港或臺灣，提供上門收購服務。

璟原藝術收購作品種類包括：立軸、手卷、冊頁、鏡框、鏡片、畫心、成扇及扇片等皆可。該公司收購範圍有近現代字畫，包括：徐悲鴻、齊白石、張大千、李可染、黃賓虹、傅抱石、于右任、溥儒、黃君璧、陸儼少、潘天壽、任伯年、吳昌碩、吳湖帆、馮超然、吳待秋、謝稚柳、陳佩秋、程十發、關山月、黎雄才、趙少昂、林風眠、關良、賴少其、楊善深、章太炎、胡適、郁達夫、康有為、梁啟超、啟功、趙樸初、沈尹默、沙孟海、郭沫若、林散之、李苦禪、王雪濤、唐雲、豐子愷、王子武、鄭乃珖、白雪石、王西京、黃胄、何海霞、宋文治、劉文西、黃永玉、范曾、何家英、吳冠中。古代字畫包括：趙孟頫、仇英、唐寅、沈周、文徵明、陳洪綬、藍瑛、石濤、八大山人、王鐸、傅山、張瑞圖、倪元璐、金農、黃慎、李鱔、鄭板橋、華岩、金農、王時敏、王鑒、王翬、王原祁、吳曆、惲壽平、鄧石如、王文治、伊秉綬、劉墉、何紹基、趙之謙、陳鴻壽、李鴻章、曾國藩、林則徐、翁同龢、陸潤庠。

為讓藏家感到放心，該公司一律實行當場交易。藏家可事先將多個角度的藏品照片發至該公司北美徵集郵箱：[email protected]，或聯繫璟原藝術北美辦事處代表王玥小姐，電話：1-626-773-6336，郵箱：[email protected]。一旦專家初步審定圖片後，即會與藏家預約見面，詳情請流覽該公司網站：www.jingyuanzj.com。

紐約徵集日期：第一場7/21上午9:30至下午4:30，地點：法拉盛Sheraton LaGuardia East Hotel（喜來登酒店TOPAZ房），135-20 39th Ave., Flushing,NY 11354；第二場7/22上午9:30至下午4:30，地點：曼哈頓Westin New York Grand Central Hotel，212 East 42nd St., NY, NY 10017, Meeting room: Ambassador。