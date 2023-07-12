康美牙科 喬遷新址 植牙權威陳伯彰醫學博士主理

法拉盛 植牙權威陳伯彰(Alex Chen)博士主持的康美牙科診所，於日前喬遷到法拉盛楓葉大道新址。該診所專精於各式老人活動假牙、牙套、牙橋、牙周病科、緊急牙科、根管牙科、美容牙齒、牙齒漂白、兒童牙科、學前口腔檢查等，接受大部分PPO保險 ，包括Metlife、Delta、Cigna、Aetna、Blue Cross/Blue Shield、United Health Care、純Medicaid/白卡等，自費者優惠，敬請舊雨新知繼續支持。

解決牙齒疼痛問題是牙醫師與病人接觸的第一步。事實上，良好的牙齒可保有正常的食物咀嚼功能並建立自信，是掌握身體健康的第一步。要如何拯救一口爛牙？透過專業牙醫師，藉助高端科技的輔助與精準的治療計畫，便可達到化腐朽為神奇之效，也讓植牙技術成為近年牙醫界的顯學。康美牙科診所設備先進，對於植牙服務，陳醫師採用「單孔單顆植牙」新技術，對於減少手術中及手術後的疼痛有明顯的助效。

針對老人假牙怎麼選？陳醫師指出，首先需要瞭解長輩的口腔狀況，因為假牙是依照患者需求去製作的，也因此衍生出多種類型。其中，患者本身缺牙數量的多寡，就是影響假牙選擇種類差異的因素，而活動式假牙、固定式假牙與植牙，是目前針對長者缺牙的主要治療方式，優缺點簡述如下：

1. 活動式假牙

活動式假牙是以往長輩最常使用的老人假牙，依據患者缺牙數量的不同，可以分為局部活動假牙與全口活動假牙兩大類，而其分別對應的適合對象便是有部分缺牙但仍保有真牙以及幾乎全口無牙的患者。

為何以往這麼多人選擇活動假牙？這要談到活動假牙的主要優勢。首先是活動式假牙價格價格親民，對比其他可以治療缺牙的假牙，活動假牙擁有低廉的價格，而且不需要進行繁複手術，只需要取模等待製作後就可以使用，因而吸引不少不想花大錢又想解決基本缺牙問題的患者使用。

活動假牙被其他患者詬病的原因在於配戴不適感、咬合力差、造成牙床萎縮這三大問題。活動假牙在配戴上會有明顯的異物感，患者一般需要較長時間的適應期，而活動假牙主要靠吸附或掛勾固定，這使得活動假牙咬合力甚至不及真牙的1/2，只能咀嚼較軟的食物。

另外，活動假牙會壓迫牙床，長期下來會使牙齦萎縮、假牙不再密合，屆時只能重新打造新的活動假牙來代替，因此活動假牙壽命只有約3-5年。

2. 固定式假牙

固定式假牙指的是牙橋，採用橋墩立基的原理，在缺牙處的兩顆鄰牙上修磨並套入至少三顆假牙相連的牙橋。「缺一顆，做三顆」，這句話真實呈現了牙橋的製作方式。當缺牙越多，牙橋會隨之增長，穩固性也會連帶下降，因此牙橋適合只有少量缺牙且缺牙處有健康鄰牙能承接的患者。

牙橋的優點是咬合力勝於活動假牙，有一定的穩定性，不用擔心會像活動假牙一樣容易脫落，且不需要進行開刀手術。牙橋的缺點是需要修磨珍貴的真牙齒質，加上牙橋因為是假牙相連而成，在清潔上需要特別注意下方容易藏汙納垢。

而另一項值得注意的缺點是，牙橋無法阻止牙齦萎縮。由於牙橋沒有天然牙根可以刺激齒槽骨，隨著牙橋經年累月的使用，骨質與牙齦也會一步步流失，最後使得牙橋與牙齦間出現空隙，這時就需要重新更換一副牙橋。

3. 植牙

植牙是針對單顆缺牙，醫師較為推薦的方式。與上述兩者不同的是植牙的特殊原理，植牙採用人工牙根植入齒槽骨，並裝上假牙使用，這使得植牙可以擁有至目前為止與真牙最相近的特性。在優點方面，植牙無論是在咬合力、外觀與清潔上，都與真牙相仿；再者，由於擁有人工牙根，植牙也不會出現上述的牙齦萎縮問題，並且不需要修磨牙齒。使用壽命方面，若有好好保養，一顆植牙可使用超過15甚至20年。

植牙的缺點是價格較高，需要進行不只一次的繁複手術，這是許多長輩較為害怕的，這兩點讓不少患者望而卻步。但植牙相對來說較為一勞永逸，其特性與真牙相近，故醫師往往會更推薦植牙。

該診所接受大部分保險及大部分公司PPO，欲洽詢各項相關詳情或預約診療，可電：718-359-5675（通英、國、粵），新地址：136-20 Maple Ave., Suite 301, Flushing, NY 11355，手機 ：516-641-8830，簡訊：718-737-9476。