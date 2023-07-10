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國家亞太老齡化中心(NAPCA) 協助長者醫療並提供社會福利

紐約訊
國家亞太老齡化中心(NAPCA)協助長者醫療及社會福利。
國家亞太老齡化中心(NAPCA)協助長者醫療及社會福利。

非營利組織——國家亞太老齡化中心(NAPCA)，致力於改善亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民(AANHPI)年長者及其家人的生活品質，提供長者及其看護人五種不同語言的服務。

1. Medicaid Redetermination（白卡資格檢查）是什麼意思？

疫情前，各州必須為持有Medicaid的人士至少每年續保一次，並取消不再符合Medicaid 資格人士的保險。在疫情期間，國會要求各州暫停這一舉措，以確保美國人不會失去獲得重症醫療服務的機會，即使部分人士已經不符合Medicaid資格。現在公共衛生緊急情況已經結束，聯邦法律要求各州重新啟動定期的Medicaid資格檢查，這意味著在接下來的12個月裡，每個通過Medicaid獲得醫療服務的人士都將要經歷這一資格檢查以獲得續保。

2. 我需要為Medicaid Redetermination（白卡資格檢查）做些什麼？

對已經擁有Medicaid的人士：

• 請向你所屬州的Medicaid機構更新你的聯繫方式資訊。

• 當收到Medicaid續保表格時，請完成並交還至相關機構以進行續保。

• 考慮其他承保選項：如果你不再符合Medicaid資格，請考慮是否可以通過你的雇主、平價醫療法案健康保險市場或Medicare（紅藍卡）獲得保險。

3. 如果我在資格檢查中失去了Medicaid（白卡），我該怎麼辦？

如果你不再符合Medicaid資格，你可以過渡到另一種形式的健康保險，例如平價醫療法案健康保險市場、雇主贊助的保險或Medicare（紅藍卡）。你也可以重新申請Medicaid，以確定你是否仍然符合資格。請注意，某些保險只在特定時間開放註冊，如果你對註冊時間有任何疑問，請與NAPCA聯繫。

4. 我目前已在加州註冊了Medicaid（白卡），最近我找到一份兼職工作，我擔心在Medicaid資格檢查後我會失去Medicaid，請問在加州註冊Medicaid的標準是怎樣的？

Medicaid是一項由州政府營運的計畫，服務物件需要符合收入及資產限制，每州都有各自的標準。在加州，如果你符合以下標準，你仍然有資格獲得Medicaid：

• 你單身並且你的月入低於$1,677；

• 你已婚並且你的家庭收入低於每月$2,268；

若你年滿65歲，你的資產限額為$130,000（單身個人限額）或$195,000（已婚伴侶總限額）。

請聯繫NAPCA以獲取有關Medicaid標準的更多資訊，或聯繫你當地的Medicaid辦公室以查詢你所居住州的Medicaid標準。  

NAPCA年長者幫助中心接到了一些關於Medicaid Redetermination（白卡資格檢查）的電話諮詢，如果僑胞就Medicare（紅藍卡）、Medicaid（白卡）、平價醫療法案健康保險市場（Affordable Care Act Health Insurance Marketplace）、社會保障退休福利（Social Security Retirement Benefit）、補充保障收入（Supplemental Security Income）或 COVID/流感疫苗接種等方面有任何問題，可以通過以下方式聯繫該中心。

電話留言：1-800-683-7427（普通話）、1-800-582-4218（粵語）、1-800-336-2722（英語）；電子郵件：[email protected]；郵寄地址：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。

Medicaid 保險 白卡

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