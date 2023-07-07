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支持賴清德參選2024年臺灣總統 「美東信賴臺灣後援會」號召僑胞參加成立大會

紐約訊
美東信賴臺灣後援會核心團隊許家誠、江俊霖、樊豐忠、蘇春槐、莊振輝、方秀蓉、江明信和簡睦樺（左起）等，力邀僑胞參加「美東信賴臺灣後援會」成立大會。
美東信賴臺灣後援會核心團隊許家誠、江俊霖、樊豐忠、蘇春槐、莊振輝、方秀蓉、江明信和簡睦樺（左起）等，力邀僑胞參加「美東信賴臺灣後援會」成立大會。

為支持現任副總統、民進黨主席賴清德參選2024年臺灣總統大選，「美東信賴臺灣後援會」謹訂於7月15日(周六)在新澤西州舉辦成立大會，旨在號召千位來自紐約、新州、華府與波士頓等地的僑胞，尤其是年輕留學生及第二代移民報名參加，為大會注入新鮮血液，有效團結海外力量，促進世代間的對話與傳承。

 

組成後援會的核心團隊曾於6月28日在皇后區法拉盛臺灣會館召開記者會，鄭重做出上述宣布，與會者主要有莊振輝、樊豐忠、蘇春槐、江俊霖、黃再添、許伯丞、方秀蓉、許家誠、江明信、簡睦樺。

「美東信賴臺灣後援會」執行長、民進黨美東黨部主委莊振輝在記者會上表示，此次「美東信賴臺灣後援會」成立大會請到美中關係專家章家敦(Gordon G. Chang)擔任主講人，題目是「榮耀臺灣——自由的力量」。出席的貴賓還包括前國策顧問蔡仁泰、民進黨前主席卓榮泰、民進黨發言人及現任新北市市議員戴瑋姍、立委劉世芳、蔡適應、何志偉、新北市市議員山田摩衣等。屆時，將由卓榮泰前主席在大會上授旗給「美東信賴臺灣後援會」，以表示對後援會的支持與肯定。

後援會召集人、臺灣人公共事務會總會前會長樊豐忠也表示，2024年的大選對臺灣至關重要，希望選民選出能夠保護臺灣主權和自由民主的總統，保證臺灣在經濟、科技和安全上繼續發展，以擺脫強權的打壓與制約。

 

此番成立大會將於7月15日的日間12時半至4時半，於新澤西州的APA Hotel (Woodbridge, Iselin, NJ)舉辦，可自駕或搭乘Amtrak/NJ Transit在Metropark下車，步行即達。主辦方為體恤僑胞出行方便，亦將安排多輛遊覽車，法拉盛臺灣會館將於大會當日上午10時發車，地點位於北方大道137-44號；曼哈頓中城於上午10時半發車，地點在第五大道與42街的紐約公共圖書館門口。主辦單位還提供了網路報名選項，連結為：https://reurl.cc/Ov5prv。而府、波士頓及其他外州的民眾，也可向當地聯絡人報名。

後援會成立大會憑票入場，請盡早報名登記，領取入場券，兌換精緻日式午餐飯盒與臺味蛋糕。聯絡地址：Hsing Lai Taiwan, Inc., POB 527047, Flushing, NY 11352，電郵：[email protected]，手機簡訊：718-717-3793。

民進黨 新澤西州 法拉盛

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