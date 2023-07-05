紐約華埠超人氣餐廳【客棧】，推出全新風味佳餚。

【客棧】特別推薦懷舊手工菜「金雞吞花膠鮑魚」，讓人感受到幸福滋味。

位於華埠 地威臣街的【客棧Hakka Cuisine】，由地道資深客家籍廚師主理，正推出夏季一系列全新菜式，打造融匯傳統特色客家風味及新派菜系的美饌佳餚。

夏季全新菜式包括每日限量供應的「農場爆汁乳鴿」：外皮金黃焦脆，肉質緊緻有彈性，且製作過程不添加任何香料浸泡，直接原隻乳鴿先離火浸炸後淋油炸脆皮，即點即炸，每隻乳鴿上桌後都光澤亮麗、原汁原味、鮮甜可口，香氣和汁水均鎖於原隻上桌乳鴿內，爆汁嫩滑。

「蛋白炒燕窩」燕窩具有美容養顏的功效，故一直深受女性朋友的追捧。這道菜看似簡單，但卻是最考驗廚師炒功的一道菜，碟底要乾爽無油無水才算成功。該菜色雪白油亮，入口猶如行雲流水，吃了讓人回味無窮。

【客棧】特別推薦懷舊手工菜「金雞吞花膠鮑魚」，讓人感受到幸福滋味，內有乾坤香味俱全且養生的一道佳餚，特別適合親朋好友聚餐的時候點。廚師利用傳統的手勢，先把全雞起骨後吊起風乾，釀入提前泡製好的花膠和鮑魚，再經過精細的烹調手法燜煮，整道菜的製作要將整隻雞包括雞皮保持完整無缺，才能更好地展示食材迥然不同的味道及層次，讓您食過返尋味。香脆的雞皮、軟糯的花膠、嫩滑的雞肉、厚實的鮑魚，上菜時候「味蕾都在拼命打滾」，回味悠長，每一口都是滿滿的幸福感。溫馨提示：這道菜可需要提前預定！

「飲啖靚湯」是傳統粵菜餐桌上必不可少的菜式，俗語話「飯前先飲湯，勝過良藥方」。【客棧】特別推出兩款適合夏季的燉湯：「黑松露花膠燉雞湯」滋陰補腎、調節內分泌、增強免疫力 、抗衰老、抗疲勞，適宜保健養生，充滿菌香味，口感特別鮮美；傳統客家養生靚湯「五指毛桃燉雞湯」清潤可口、營養豐富、極致鮮味，更具健脾化濕、平肝明目、滋陰補肺、祛濕化滯、舒筋活絡等保健作用。

【客棧】無論是鑊氣十足的小炒還是口口噴香的小食菜式，都會回歸到傳統。客家菜名聞遐饌，地道的菜色包括梅菜扣肉、鹽水雞、釀豆腐等，都讓你回味無窮。芋香百花雞、金湯龍蝦、冰鎮鮮活響螺片、糯米釀雞翼等，讓你的味蕾在美食的叢林中找尋到古老民系所流傳下來的美味。眾多探店達人高分評價：【客棧】金華麒麟魚味道出眾、不帶刺，是一家老少聚餐的必選菜式。為保持新鮮味道，該菜色需提前預訂。

【客棧】務求打造屬於您的私人廚房，訂製屬於您的美食，提供舒適優雅、傳統與現代融合的就餐環境，以及正宗美味的客家菜和熱情周到的服務。【客棧】內部裝潢更體現「用心」二字，每個角落都經過用心佈置，不僅餐堂寬敞舒適，還以客家地區命名雅座、套房，讓客人在品嚐客家菜式的同時感受到濃濃的家鄉情懷。為滿足不同客人的要求，【客棧】承接預訂私房宴席、家庭聚會、壽筵喜酌、商務派對等。

自開業至今，【客棧】得到了眾多食客、街坊朋友和探店達人的捧場以及一致好評。為答謝客人的惠顧支持，【客棧】現正推出現金禮品卡活動，凡購買$500現金禮品卡，送$40現金禮品卡；購買$1000現金禮品卡，送$100現金禮品卡；購買$1500現金禮品卡，送$160現金禮品卡；購買越多，優惠越多！