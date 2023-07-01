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KIA獲評2023年「最佳SUV品牌」之一　全新內外設計 凸顯未來元素

紐約訊
Kia美國被「美國新聞與世界報導」評為2023年「最佳SUV品牌」之一。
Kia美國被「美國新聞與世界報導」評為2023年「最佳SUV品牌」之一。

日前，「美國新聞與世界報導」將Kia美國評為2023年「最佳SUV品牌」之一，

在13個競爭對手中排名第4。該年度榜單旨在表彰於安全性、功能、預測可靠性評級、燃油經濟性評級和SUV系列中的駕駛印象方面總體得分最高的汽車製造商。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示：「Kia美國不斷致力於開發屢獲殊榮的汽車，以滿足當今消費者的多樣化需求。隨著SUV細分市場繼續受到歡迎，我們很榮幸被『美國新聞與世界報導』評為頂級SUV品牌之一。」

Kia的2023 SUV系列，在今年獲得了眾多來自雜誌等出版物的獎項。2023 Kia Telluride連續第四年被評為「家庭最佳三排SUV」，2023 Kia EV6被評為2023年「最佳家庭電動汽車」。

Telluride旗艦SUV專為美國市場設計，並在Kia位於喬治亞州西點市的製造工廠獨家組裝，不僅是備受矚目的車型，而且是銷售上的重大成功。對於2023年，Telluride的內外元素都經過重新設計，著重表現在Telluride X-Line和Telluride X-Pro內飾上，並帶來了更多的ADAS技術列表，讓駕駛者更加安心和自信。

電動化的Kia EV6去年上市時震撼了電動汽車領域，啟動了Kia雄心勃勃的Plan S戰略，成為可持續移動領域的領導者。EV6提供三種變體：Wind、GT-Line、GT 2。Wind和GT-Line提供後輪驅動和全輪驅動，而GT僅提供全輪驅動。與超快800V直流快速充電器相容，EV6可以在350千瓦充電器上，大約18分鐘內從10%充電到80%的狀態。

美國新聞最佳汽車總編輯Jim Sharifi表示：「在我們的排名中名列前茅是質量的證明，Kia在一些競爭非常激烈的細分市場中脫穎而出。Kia的SUV，例如適合家庭使用的Telluride以及Sportage Hybrid和EV6，在各自類別中都獲得了卓越的評級。」

SUV 喬治亞州

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