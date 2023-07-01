「吶喊」ROAR夏日街坊節回歸，7/8-8/12一連6個星期六舉行。

紐約大學睦鄰之家(University Settlement)27日宣布，「吶喊」(ROAR)夏季街坊節將於7月8日起至8月12日的每個星期六，在曼哈頓 羅斯福公園舉行。今年的活動有逾40個社區組織參與，屆時將通過一系列引人入勝的豐富文娛表演、互動節目、贈送免費禮品等，為曼哈頓華埠 和下東城鄰里的民眾創造互動空間，拉近彼此關係。

「吶喊」(ROAR: Rejoice! Organize! Activate! Reclaim!)：鼓舞！集結！啟動！復原！」夏季街坊節，旨在為社區公共空間注入能量，慶祝亞太裔社區及其文化，增進華埠和下東城民眾之間的聯繫與福祉，為社區帶來歡樂。在過去的幾年裡，針對亞太裔鄰居的暴力和騷擾不斷增加，疫情 也導致民眾之間相互孤立，鄰里關係和空間需要更多關愛和關注。

通過街坊節，社區內不同族裔鄰里將加強聯繫和瞭解，並為所有參與者創造美好的回憶。大學睦鄰之家執行長奧西(Melissa Aase)稱：「在我們的亞裔鄰居面對『仇亞』的恐懼之時，通過這樣的方式打破藩籬、建立不同族裔之間充滿歡樂的互動就顯得更加重要。」

紐約中華公所主席曾偉康表示：「在後疫情時代，華埠正在努力復甦的過程中，這樣的社區節日是一種非常好的嘗試。」

華埠共同發展機構行政總監陳作舟指出：「包羅萬象的多元性是紐約的獨特之處，在迎接紐約建城400周年紀念日即將來臨之際，舉辦夏日街坊節讓華人與街坊鄰里之間和平且和諧地互動就顯得更加有意義。」

「吶喊」夏日街坊節將在7月8日至8月12日之間的每個星期六上午11時至下午3時舉行，地點位於曼哈頓利文頓街(Rivington St.)與豪斯頓街(Houston St.)之間的羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)北部區域。活動期間，羅斯福公園內的史坦頓樓(Stanton Building)前的主舞台上將有豐富多樣的表演，舞台周邊會有逾40個社區機構的攤位，為民眾準備各種適合闔家老少參與的娛樂活動，包括健身課程、交誼舞、書法工作坊、國際象棋比賽、兒童藝術工作坊等，現場還有氣球扭扭藝術家為到場小朋友製作氣球玩具，此外還有豐富小禮品派發。