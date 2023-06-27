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鄭聖星中醫針灸傳統療法 治療各種扭傷效果顯著

紐約訊
鄭聖星醫師學歷經驗豐富，為患者解除各種疑難痛症。
鄭聖星醫師學歷經驗豐富，為患者解除各種疑難痛症。

鄭聖星紐約執照針灸師畢業於中國廣州中醫藥大學及美國紐約中醫學院，本著大醫精誠、懸壺濟世的宗旨，特選在繁忙的法拉盛市中心行醫，目的是為方便廣大紐約市民治病強身。鄭醫生對治療各種扭傷（手腕、肘、肩、腰、髖、膝、腳踝）有著豐富的臨床經驗，無論是新傷或是舊傷，鄭醫生將親自為患者主理，效果顯著。

鄭醫師表示，扭傷是指四肢關節或軀體部的軟組織（如肌肉、肌腱、韌帶、血管等）損傷，而無骨折、脫臼、皮肉破損等情況，臨床主要表現為損傷部位疼痛腫脹和關節活動受限，多發於手腕、肘、肩、腰、髖、膝、腳踝部位。扭傷的病理主要是由於劇烈運動或負重持重時姿勢不當，或不慎跌撲、牽拉和過度扭轉等原因引起某一部位的皮肉筋脈受損，以致經絡不通、經氣運行受阻、瘀血壅滯局部。

辨證扭傷的主症是扭傷部位疼痛、關節活動不利或不能，繼則出現腫脹、傷處肌膚發紅或青紫；皮色發紅多為皮肉受傷，青色多為筋傷，紫色多為瘀血留滯，新傷疼痛腫脹、活動不利者為氣血阻滯，若陳傷每遇天氣變化而反復發作者則為寒濕侵襲、瘀血阻絡。

鄭聖星中醫針灸傳統療法運用特殊的針灸手法及獨特的艾灸和拔罐療法，治療扭傷效果立竿見影。治療扭傷主要是袪瘀消腫、舒筋通絡，以受傷局部腧穴為主，配穴可根據循經外取；腰部正中扭傷可遠取人中、後溪；腰椎一側或兩側疼痛，可取手三裡或三間，也可上下循經取穴；如膝內側扭傷，可上取血海、下取陰淩泉以疏通脾經氣血；陳舊性損傷可用灸法。

鄭聖星醫生根據《針灸聚英•肘後歌》言：「打撲傷損破傷風，先於痛處下針攻。」扭傷多為關節傷筋，屬經筋病，若扭傷後立即採用手足同名經對應取穴法，隨咳進針，同時令患者活動患部，常有針入痛止之效，但必須排除骨折、脫位、韌帶斷裂等情況。

近三年多的疫情給人們造成了嚴重的身心痛苦，也有人因接種新冠疫苗而產生了諸多副作用，如頭痛、耳鳴、煩躁、焦慮、夜不能寐、半夜醒後難以再入睡等，鄭醫生都採用獨特的針灸手法，令每位患者都能在針灸療法後安然入睡。鄭聖星中醫針灸診所提供現金優惠：針灸$80，附加（拔罐或艾灸）$20-$60/每項，接受聯合保險和Aetna保險。診所地址：136-40 39th Avenue, Suite 508, Flushing, NY 11354，電話：929-329-0191，網址：www.zhengacupuncture.com；開診時間：星期一、二、四、五、六上午10點至下午5點，星期三僅限預約，星期日休息。

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