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「傑出補習班」貝賽分校暑期班 繼續招生

紐約訊

為了方便貝賽、小頸和長島區的莘莘學子們就讀，著名的升學搖籃「傑出補習班」於貝賽開設第三分校，專門提供2至12年級學生優質的考試預備課程。「傑出補習班」貝賽分校擁有全新的課室以及一流的師資和教材，是今年暑假精進學業的最佳去處。

為了讓學生們度過一個在最佳環境學習的暑假，「傑出補習班」貝賽分校日前趕工完成了新課室的所有裝修與設備，暑期班和秋季班同時擴大招生。該校為2-12年級學生準備了內容豐富的強化課程，包括英文字彙、閱讀、寫作、數學邏輯演練、應用問答等，所有課程都由擁有數十年教學經驗的老師們悉心準備，綜合性強、條理清楚，能有效提升學生們的成績。SAT/新SAT/PSAT強化班專門為9年級以上學生設計，有十多年成功經驗，以新SAT為標準，有模擬考試及實戰練習；英文課講授詞彙語法、批判性閱讀與作文練習，系統實用突破難點；數學著重強化練習，傳授解題技巧，提供準確度及速度訓練，並以滿分為目標。

在過去的十多年裡，不少上過「傑出補習班」SAT課的學生都在正式考試中都取得了優異成績，每年被哈佛、耶魯、哥倫比亞、康奈爾等名校錄取的學生不在少數。2-8年級數學、英文、閱讀寫作加強班課程，有相應年級學校課程的全部內容，英文覆蓋範圍包括作文、字彙、閱讀練習等；教學材料均為綜合型，比一般公立學校相應的年級平均高半年到一年半。

「傑出補習班」的所有老師均有教師執照，在公立或私立學校任教，擁有豐富的教學經驗，在教學上不僅可以彌補學校練習的不足，同時也能提高學生分析問題和解決問題的能力。2023暑期班每週一至週五上課，秋季班除了每週六的上午班和下午班外，增開週日上午班（早9點至下午1點）。

該校在過去的十多年裡，年年有超過90%的學生考上杭特初中和紐約三大特殊高中，可見課程的效力與功用驚人。大量的模擬考讓學生習慣考試，幫助他們在實戰中表現出最佳的成績。今年的暑期和秋季課程有：亨特中學準備班、特殊高中準備班、亨特中學衝刺班、特殊高中衝刺班、論文寫作班、State Wide州考班、數學班(Math A/B、Seq I/II/III)、PSAT、SAT衝刺班、SAT寫作班（聘請大學寫作老師授課）、生物、化學、物理、ESL新移民班、托福加強班。

該校的上課內容除了收集歷年來的各種試題之外，還衍生出了新的題目以及預測新的考試趨勢，讓學生有更多具有深度的練習題演算，增加解題的經驗，達到運算迅速、正確以獲取高分成績。該校升學率年年提高，今年更是大獲全勝，近百人考進史岱文森高中、數十人考進杭特天才初中(Hunter)，其中有多數學生是以600分以上的高分考進史岱史森高中的。

「傑出補習班」歡迎家長攜子女們前往就近各分校洽詢，貝賽分校地址：214-25 42 Ave, 2FL（近Bell Blvd貝賽火車站），電話：646-616-0751。

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