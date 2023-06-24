「六味地黃丸」順天堂科學中藥 法拉盛順安堂代理

「六味地黃丸」由熟地黃、山藥、山茱萸、茯苓、澤瀉、牡丹皮、枸杞等藥材組成。

中醫千年老藥「六味地黃丸」具有補腎保健之功效，華人群體一旦身體機能減退、衰老或罹患慢性疾病，調養身體都會推薦使用此中藥複方。法拉盛 順安堂的「六味地黃丸」科學中藥是該店的銷售冠軍，不少民眾將它視為健康食品，每天服用。

日前，由國家衛生研究院神經及精神醫學 研究中心與南韓攜手一項有關缺血性腦中風 的動物實驗，結果顯示，微調「六味地黃丸」成分比例的「中藥複方PM012」可有效減少中風大鼠腦神經細胞損傷、降低梗塞面積。研究發現，腦缺血後人體將大量釋放「谷氨酸」，以致鈣離子大量進入細胞、大腦產生發炎反應、神經細胞凋亡，進而造成動作功能障礙。

「中藥複方PM012」與常用於補腎的「六味地黃丸」成分相似，但比例不同，主要成分包括枸杞子、熟地黃、山藥、山茱萸、茯苓、澤瀉、牡丹皮等藥材，其中芍藥苷和熟地黃的成分5-羥甲基糠醛（5-HMF）具有抗炎、抗凋亡和抗內質網壓力的功能。

順安堂代理的「六味地黃丸」科學中藥由台灣順天堂監製，台灣執業界牛耳的順天堂藥廠已有超過八十年的歷史，順應傳承中國由來已久的預防醫學觀念——「治未病」，於2003年4月成立順天本草公司，以「自然、本草、健康」的理念設計及生產安全優質的保健產品，強調「預防勝於治療」，開展本草養生的序幕。

順天本草專業的研發團隊，由一群中醫學專家、藥學博士、營養師還有植物化學專家、國寶級中草藥鑒定專家、檢驗技術分析專家等組成。團隊成員不斷追求創新與卓越品質，以「安全、自然、本草、健康」的理念集成中西思想，承襲傳統並創新研發消費者受用的好產品，為產品品質與安全做嚴格的把關，更榮獲各項認證及獎項肯定，希望提供給民眾一個便利的本草養生選擇。

「順安堂」中藥號負責人林老闆本身即著名中醫師，該店除了代理順天堂科學中藥外，還經營世界各地的中西藥草和山珍海味，包括西藏冬蟲草、美國野山花旗參、南美洲刺參、墨西哥鮑魚、日本干貝、印尼燕窩、韓國高麗參、臺灣養生零食、臺灣藥廠中成藥、健康食品以及臺北迪化街年貨。紐約順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福路135-24號）喜來登酒店對面，電話：718-445-2252。