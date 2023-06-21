Adams市長和SBS專員Kim宣布　通過機會基金為600多家小型企業提供服務

紐約市歷史上最大的小企業公私貸款基金打破了融資的歷史障礙，與高盛、萬事達卡、CDFI的合作實現了亞當斯市長「經濟復甦藍​​圖」的關鍵支柱。

機會基金已向小型企業提供5000萬美元的資金，其中75%提供給少數族裔和婦女擁有的企業。紐約市 市長埃里克·亞當斯 Eric Adams和紐約市小型企業服務部(SBS)專員凱文·金(Kevin D. Kim)於本月初宣布，具有里程碑意義的紐約市小型企業機會基金已為600多家小型企業提供服務，是今年迄今為止該市歷史上針對小型企業的最大公私貸款 基金。自1月啟動以來，機會基金已向601家企業提供了總計5050萬美元的資金，其中75%用於少數族裔或女性擁有的企業。此外，超過一半的獎勵資金流向了中低收入(LMI)社區的企業。該基金由城市、高盛、萬事達卡包容性增長中心和當地社區發展金融機構(CDFI)之間的公私合作夥伴關係促成，實現了亞當斯市長的「更新、重建、重塑：紐約市經濟復甦藍圖」計劃。

亞當斯市長說：「紐約市是夢想成真的地方，沒有什麼比能夠開一家小企業並看著它成長壯大更能體現這個夢想的了。我們的小企業正在推動我們的經濟復甦，他們是我們城市的脊梁，我們必須停止傷害他們，這樣他們才能在我們的城市蓬勃發展，這正是本屆政府通過小企業機會基金所做的事情。我非常自豪地與大家分享，我們已經通過我們城市歷史上針對小企業的最大公私貸款基金幫助了600多家小企業，這就是公私合作夥伴關係的樣子，共同投資於我們的人民，尤其是少數族裔和婦女擁有的企業，其中許多企業在大流行高峰期間並未關閉。我們正在消除繁文縟節和障礙，這樣我們的小企業主就可以追求美國夢，讓他們的企業正常運轉，讓他們的大門敞開。」

負責經濟和勞動力發展的副市長Maria Torres-Springer說：「小企業機會基金對工人生活和我們社區活力的影響怎麼強調都不為過。當我們為當地企業提供融資渠道時，我們就為我們的社區提供了蓬勃發展所需的資源。這些貸款將大大有助於振興受大流行病破壞最嚴重的社區，並確保所有紐約人都能從我們的復甦中受益。」

SBS專員凱文·D·金(Kevin D. Kim)表示：「小企業機會基金正在為紐約的小企業主提供發展壯大所需的資金，從而產生真正的積極影響。今天，我們慶祝我們城市小企業的實力和彈性，並認識到我們公私合作夥伴關係的影響，這一里程碑表明我們致力於將紐約打造成小型企業的『是的城市』。」

紐約市首席商業多元化官Michael J. Garner說：「機會基金證明，當政府與我們城市豐富的私營部門合作夥伴和社區發展金融機構網絡合作時，偉大的事情是可以實現的。通過該基金向我們的小企業提供的5000萬美元資金，其中75%是少數族裔和女性擁有的公司，是一項有意義的投資，讓我們這座偉大的城市與眾不同——數以萬計的多元化小企業讓我們成為世界上最具活力的城市。同時這也是對當地有色人種社區的投資，他們在COVID-19期間保持了韌性，並為紐約市大流行後的經濟復甦做出了巨大貢獻。我向Adams市長和SBS專員Kevin Kim的有效領導致敬，他們消除了大多數紐約市認證的M/WBE在進入該行業時遇到的歷史性進入壁壘。」

根據紐約州勞工部的數據，紐約市繼續經歷大規模的經濟迴旋鏢，已經恢復了大流行前99%的私營部門工作崗位——曾預計要到2025年或更晚才能恢復。100%的複蘇將創下紐約市歷史上五個行政區私營部門就業崗位數量最多的記錄。

從街角零售店到專業的諮詢公司，小型企業幫助推動紐約市的經濟發展，並且是該市近期復甦的主要推動力。他們為城市的活力做出了貢獻，使社區變得獨一無二，並為五個行政區的紐約人提供收入。根據紐約市經濟發展公司最近的一份報告，2021年第一季度至2022年第二季度，員工人數少於50人的小型企業佔紐約市整體就業增長的45%，直接貢獻了32億美元城市的經濟產出。欲瞭解最新紐約市府小商業局詳情，請瀏覽網站：https://www.nyc.gov/site/sbs/index.page?utm_source=display&utm_medium=world+journal&utm_campaign=NYC+SBS+International+Mobie+2023&utm_content=world+journal+international+mobie+eng+CC。