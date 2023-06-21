布碌崙第43選區市議員參選人莊文怡　參選是為了更好地服務社區

莊文怡為萬千的家庭而戰，為社區的安全而戰，為子女的教育而戰。

紐約市布碌崙 第43選區民主黨籍市議員參選人莊文怡(Susan Zhuang)，為選民工作、對選區需求有很深的認識，並展現出對公共安全、教育 挑戰、語言障礙等問題之間的相互作用和理解。莊文怡日前獲公民聯盟支持，她表示：「公民聯盟的支持基於對參選人的道德操守、小額捐助者基礎和對影響選區居民的最重要問題的理解，被選為支持的參選人我深感榮幸和謙卑，我會努力在政治中推動透明和問責制度，並為布碌崙南區家庭打造更安全的居住場所和擁有優質教育的學校。」

紐約州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長也為莊文怡背書，日前兩人一起拜訪世界日報，表示將為亞裔 及華人社區爭取更多資源，真正做到為亞裔謀福利。莊文怡表示，自己的支持者都是「草根」，若當選，她將優先改善基層民眾最關心的安全和住房等議題。

莊文怡說，當初從政「純屬偶然」，十年前她自告奮勇到寇頓辦公室擔任志工，為居民報稅，「常常做到晚上9時多」。幾個月後恰逢寇頓前幕僚長離職，寇頓看中莊文怡為民服務的熱情和邏輯清晰、有條理的做事方式，主動詢問莊文怡是否願意接任，她才真正走上為民服務的道路。

莊文怡在去年12月宣布參選第43選區市議員，該選區涵蓋布碌崙8大道、戴克高地和班森賀，有54%的亞裔選民，被認為是「專為亞裔畫出的選區」。莊文怡表示，此次參選有一大部分原因是為了改善教育：「每個孩子都應該有自由選擇學校的權利，資優班的抽籤制度導致許多家庭無法進入理想學校，對成績落後的學生也沒有幫助，我作為兩個孩子的母親感到不公，也盼爭取改變，更重要的是為孩子建立一個公平的平台。」

治安也是莊文怡關注的重點，她主張增加警力；其次是老年住房問題，與其增設遊民所，無法申請平價屋的老人以及住在狹小空間的低收入人口也同樣需要關注。她還提到，小商家由於語言障礙以及對美國法規不瞭解，經常挨罰，若當選，她將為商家提供多方協助。關於疫情後的無證攤販問題，莊文怡則表示應由市府協助申請牌照，讓無證的攤販合法化，同時將合法的商販安置到集中空間營業，讓他們能夠養家糊口。

莊文怡首次參選，在一個多月內就籌募到超過2萬美金的競選基金，並獲得基層人民的支持。她希望能真正地幫助亞裔，同時改變大家對亞裔的觀念：「總是被別人領導，你永遠不會成功」。

莊文怡五大政見：

。重建社區安全，支持警察；

。支持社區學校，追求高質量的教育；

。建造更多可負擔住房，反對在社區修建更多游民所；

。支持中小企業，增加就業機會；

。建造更多老人屋，全力為老人謀福址。

6月27日投下您神聖的一票，為未來更好的社區盡一份心力，布碌崙第43選區市議員參選人莊文怡希望能獲得這個機會去更好地服務社區。