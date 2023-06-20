紐約市雲頂世界RW Prime餐廳重整開業 新推「東西方相遇」主題美食

紐約市 雲頂世界大賭場(RWNYC)高級餐廳RW Prime經過重新設計和裝潢重新開業，並由新任行政總廚Keith Hernandez與亞洲烹飪主廚彭耀泉主理，推出「東西方相遇」主題全新餐單。該店日前舉行美食 品嚐會，Keith親自下廚精心製作多款美食供傳媒品嚐並接受採訪。

亞裔 市場副總裁Ayesha Ma表示，重新開業的高級餐廳RW Prime新推「東西方相遇」主題美食 ，重新設計的部分菜單既有特色西餐又有亞洲美食，其中最特別的就是傳統粵菜。新主題中西兼備、悉隨尊便，更能滿足華人貴賓的飲食要求。

亞洲烹飪主廚彭耀泉擅長粵菜烹飪，早年自香港開始其職業生涯，最初在大酒店的廚房工作，後來移居美國，帶來了他的許多精彩食譜和特色菜；他在康州快活大賭場擔任亞洲行政總廚近十年。

2011年紐約市雲頂世界大賭場開業時，彭大廚受邀在「雲頂宮」和「好友麵館」製作豐盛的菜單，隨後被任命為兩家餐廳的行政總廚。「好友麵館」一直以來都是顧客的最愛，十多年來備受客人喜愛，讚譽有加。

彭主廚為6月重新開業的RW Prime高級餐廳精心打造了一份獨特的菜單，著重關注優質食材和專業準備，將充滿烹飪經驗、不拘一格的廚藝帶出新口味，並與「東西方相遇」的主題融為一體。彭主廚的拿手菜包括最多食客點選的龍蝦伊麵、用真材實料小鮑魚和松子製作的雲頂炒飯、豉汁龍蝦、四川蝦、京都骨、蒜香雞和燒肉等。

新任行政總廚Keith Hernandez著重關注優質食材和專業準備，猶擅長於精心製作各式牛排和甜品，並配合「東西方相遇」的主題，讓所有尋找難忘美食的人感到高興。Keith Hernandez就讀於紐約餐廳學校，目前被稱為紐約市藝術學院，畢業時獲得了烹飪管理和酒店管理學位。他曾在Danny Meyer's Maialino與廚師一起工作，學會了他至今仍在使用的高檔方法和烹飪方法，採用了一種更加迎合、親力親為的食物方式。隨後，主廚Keith領導紐約 Marriott Marquis的大規模生產廚房，監督為活動、餐廳和聚會準備的數千頓飯菜。

新冠疫情為廚師Keith創造了一個機會，讓他可以創建一個在家準備飯菜的平台，在整個三州地區準備和運送家常飯菜。膳食準備導致了高端派對和活動，這創造了在Public Hotel大眾酒店與主廚Diego Munoz合作的機會。

主廚Keith以在廚房中組建團隊而自豪。他測試新的烹飪創意、徵求他人的反饋意見，並為許多滿意的顧客打造餐廳體驗。他在RW Prime重新開業當天製作的菜餚，是他經過多年完善的手藝的產物。Keith曾贏得多項讚譽，包括紐約市酒店的最高獎項「大蘋果獎」。

RW Prime的新設計和裝潢展示了一種全新的氛圍，將現代美學與永恆的優雅融為一體，從時尚的現代裝飾到精心設計的燈光，經過翻新的內飾為真正身臨其境的用餐體驗奠定了基礎。雲頂世界賭場地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁查看最新活動訊息：RWNewYork.com/Chinese。