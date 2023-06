近期活動

● Tree & Serpent: Early Buddhist Art in India, 200 BCE–400 CE

樹與蛇蠍:早期印度佛教藝術 西元200年至400年(線下)

6月21日(週三)至11月13日

主辦:The Met Fifth Avenue

https://www.metmuseum.org/exhibitions/tree-and-serpent

● RESOURCE AT THE MALL

天廣商場OATH資訊會:協助和教育民衆收到傳票后如何應對(線下)

6月22日(週四)上午10點至下午4點

主辦:Office of Administrative Trials and Hearings

https://queenschamber.glueup.com/resources/protected/organization/671/event/77971/9356b00a-f41b-4033-875e-25f30b94f492.pdf

● Annual Sake Lecture & Tasting: In Search of the Perfect Sip

年度清酒品鑒座談:尋覓完美的一呷(線下)

6月22日(週四)下午6點半

主辦:Japan Society

https://japansociety.org/events/annual-sake-lecture-tasting/

● 2023 NBA DRAFT

2023年NBA選秀大會(線下)

6月22日(週四)下午7點半

主辦:STATE FARM

https://www.barclayscenter.com/events/detail/2023-nba-draft

● BALLET ESSENTIALS WORKSHOP WEEKEND

周末芭蕾 舞基礎工作坊:紐約市芭蕾舞團舞者爲您親授(線下)

6月22日(週四)至25日

主辦:David H. Koch Theater

https://www.nycballet.com/educate/public-programs/ballet-essentials-workshop-weekend/

● Swing into Summer at Culture Lab LIC

擺進夏日:爵士樂音樂節 就在長島市 文化中心(線下)

6月24日(週六)下午5點至6點半

主辦:Culture Lab LIC

https://www.longislandcityqueens.com/experience-lic/events/swing-into-summer-at-culture-lab-lic-saturday-june-24/

● Pop Up Library

快閃圖書館 :免費移動圖書館 有圖書贈送(線下)

6月25日(週日)上午11點至下午4點

主辦:FRANKLIN D. ROOSEVELT FOUR FREEDOMS STATE PARK

https://www.fdrfourfreedomspark.org/connect/events/

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★