金&揚聯合律師樓資深猶太律師分享美國法律對兒童色情犯罪零容忍

為什麼美國人對兒童色情如此嚴格？因為兒童色情製品本身就是對兒童侵害的產物，製作兒童色情製品的過程就是對兒童進行性侵犯的過程，兒童色情圖片影像是兒童已遭受性虐待的無法反駁的證據。《聯合國兒童權利公約》及附件將兒童色情製品問題定義為「被強迫的色情侵害和性剝削」，同時，兒童色情產品對兒童的傷害很可能造成惡性循環的連鎖效應。

有研究表明，被害兒童成年後，不但會產生對社會及人性的病態認知，有些甚至還會成為對兒童的施虐者。一旦色情圖片被放在公開的領域，就有可能不斷地被散佈，對兒童心理造成長久的傷害，而且兒童色情製品還有可能促成兒童被侵害犯罪的增加。

在紐約州，任何故意存取網站並流覽兒童色情資訊之個人，將會觸犯E級重罪。

律師提醒，涉及兒童色情是《移民和國籍法》（Immigration and Nationality Act）第101（a）（43）條或《美國法典》第1101（a）（43）條規定的加重罪之一，如果留學生 因此被捕，學生簽證 也可能被取消，嚴重情況下還會被驅逐出境並終身禁止入境美國。

依美國法律規定，外國人在美國觸犯刑法被判監刑，國土安全部（DHS）會透過移民和海關執法局（ICE）或海關和邊境保衛局（CBP）發出「移民拘捕令」（immigration hold），要求監獄在當事人服刑期滿後不要釋放或保釋當事人，而要將之轉交到聯邦政府；如為加重罪，移民局 會將其遞解出境。

低齡留學生留美更需注意：16周歲以下的青少年不允許發生性行為，未成年人不得購買色情光碟和雜誌或任何涉及色情的報紙刊物。在美國下載或上傳沒有版權的多媒體，比如遊戲、音樂、電影、電視節目和軟體等，均屬於違法行為，違紀者可被判入獄長達5年，或處以高達25萬美金的罰款。美國的第一修正案絕對不允許兒童色情內容的傳播，根據美國法律對其的定義，任何視覺媒體若涉及包括18周歲以下的未成年人渲染色情的內容，均屬於兒童色情，任何下載、流覽或傳播此類內容的行為均屬違法。

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