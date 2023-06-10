糖尿病患者易得抑鬱症 陳英卓醫生籲警惕二者惡性循環

陳英卓醫生表示，抑鬱症可通過心理諮詢、使用藥物、採納健康的飲食和生活習慣等方式，得到緩解和治癒。

糖尿病 是華人社區常見的慢性疾病，可能引發多種併發症或健康問題。紐約百康仁德醫生集團提醒民眾，糖尿病患者罹患抑鬱症的風險高於健康人群，患者應關注自身心理健康 狀況。

百康仁德醫生集團的內科全科醫生陳英卓（Felix Chen, DO）指出，據一項樣本為五萬人的調研顯示，2型糖尿病患者罹患抑鬱症的機率，比沒有患糖尿病的人士高出8%。原因在於，糖尿病的控制與管理如同馬拉松，患者不僅要日復一日地使用藥物、監測病情、定期複診，還要長期控制飲食、改變生活習慣，長此以往，患者會感到厭倦、心理壓力增加，甚至產生心理問題。

另一方面，罹患抑鬱症可能導致患者做出不利健康的行為，例如放縱飲食、抽菸喝酒、減少運動、體重增長，或是停止使用藥物、不願看診等。這都會對糖尿病的管理產生負面影響。

陳英卓醫生提醒糖尿病患者需警惕以下症狀：感到傷心絕望、無力、羞愧、對曾經喜歡的事物喪失了興趣、體重大幅變化、胃口發生變化（吃得過多或過少）、睡眠狀況變化（失眠 或睡得過多）、難以專注精力、記憶力低下等。如果出現兩種或以上症狀，且持續兩星期以上，患者應當尋求專業幫助。如果患者產生自殘或傷害別人的念頭，則應立即撥打911，或預防自殺專線988尋求幫助。

陳英卓醫生表示，他曾有一位六十歲左右的女性糖尿病患者，長期以來這名患者的病情控制得不錯。然而在近期的一次複診中，患者的糖化血紅蛋白（A1c）指數從7%升到了9%，這說明在過去三個月中，患者的血糖水平持續居高。該患者的兒子透露，母親近期睡眠明顯多於往常，而且不願出門，也不再愛看電視，甚至也沒有按時吃藥。陳英卓醫生認為，該患者可能患上抑鬱症，建議她接受心理治療。經過心理治療，該患者坦言，自己對長期控制病情感到厭倦，再加上家中寵物狗離世，她受到很大打擊，因此心理健康出現了問題。

陳英卓醫生目前在百康仁德旗下診所看診，地址：史丹頓島2455 Hylan Blvd, Staten Island, NY 10306；電話：（718）362-6880，陳醫生可說粵語、台山話和國語。