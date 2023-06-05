我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

女兒和孫女在機上 侵犯華府領空飛機主人：凶多吉少

「長島華人療養院」優質服務 提供華裔長者各式護理復健照護

紐約訊
「長島華人療養院」環境佳，空氣清新，工作人員友善，出入有保安。
「長島華人療養院」環境佳，空氣清新，工作人員友善，出入有保安。

長島華人療養院」由華人團隊專門為華人社區推出長/短期護理、復健服務，提供安全、專業、妥善的照護。為有非緊急醫療需求、持有Medicaid（白卡）、Medicare（紅藍卡）雙重資格、或有任何主要私人保險的老年患者，提供長期護理和短期住院服務。

「長島華人療養院」是由Loving Care Health Management LLC和納蘇大學醫療中心（Nassau University Medical Center）共同成立的華人療養部門，院長金娜女士說：「我們很高興將這項服務帶給每個需要的人。20多年來，他們已經成功地向在長島和新澤西州的韓裔移民提供了這種護理，現在，我們希望進一步將其提供給華裔長者們。」

她表示：「我們提供這項服務的設施是長島A. Holly Patterson擴展護理設施，它目前提供頂級安全的護理服務、全面的護理和高品質的生活、完整性檢查過程、安全工作人員防疫和每週測試、醫療防護裝備和工作流程更新等。 與其他老人院環境相比，該設施顯然對長者們更加安全。有人說，比住家房屋和其他公共設施更好，他們不必擔心誰會來訪家。」

Loving Care華人療養院的服務專案包括：營養豐富的中式美食/宗教祟拜和心靈關懷/戶外郊遊活動/生日慶祝活動、特殊節日、活動/節目慶典和豐富娛樂活動/母語服務/便利娛樂設施和電視頻道（中文、韓語、印度語）/專業的醫療團隊駐診/短期、長期護理/短期、長期複健/物理療法/透析治療診所/老年癡呆症特殊護理部門/多種感官和認知職業治療/腦中風後亞急性複康治療/急診室/傷口護理/氣管切開治療/暫托護理、臨終關懷/呼吸機系統服務/安排非緊急醫療預約交通工具。

華人部門歡迎其他醫療專業人員(尤其是醫院、老年科醫生)將有這些醫療需求的華人老年患者在出院時轉介至Loving Care Health Management(長島華人療養院)，並鼓勵家庭、社區組織和教會告知其有醫療需求的家人成員，好讓他們可以從公司的服務和屬靈關懷中受益。

欲瞭解更多資訊，請致電516-566-5196（辦公室）與華人療養院（Loving Care Chinese Division）聯繫，或安排線上訪問。 紐約長島地址：875 Jerusalem Avenue, Uniondale, NY 11553。網站：www.lovingcareusa.com。微信號：LovingCareChinese。

華人 長島 療養院

上一則

紐約皇后區驕傲遊行 同志酷兒各領風騷

下一則

法拉盛六四遊行 紀念自由鬥士

延伸閱讀

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者
機車失控人甩出被撞亡 長島快速路大塞車

機車失控人甩出被撞亡 長島快速路大塞車
退休促進法和資產轉移機制

退休促進法和資產轉移機制
史丹福附屬醫院PICU 查出數十違規行為 被禁收重症童

史丹福附屬醫院PICU 查出數十違規行為 被禁收重症童
金鷹成人日間護理中心 熱忱服務秉承尊老愛老精神

金鷹成人日間護理中心 熱忱服務秉承尊老愛老精神

熱門新聞

紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者

2023-05-31 07:36
劉瑞莎與施耐德2018年離婚。(取自推特)

離婚後仍刷他卡…知名出版商前CEO告華人前妻害他負債

2023-06-03 14:52
曼哈頓一間只有77平方呎大小，還沒有獨立衛浴，卻要價2350美金月租的統艙引熱議。(截取自房產中介TikTok@omerlabock)

月租2350無獨立衛浴 77平方呎曼哈頓公寓引熱議

2023-06-02 14:24
張曉寧(左)的精神鑑定報告正常。(法院Pool Photo)

涉殺華裔律師李進進女嫌 精神鑑定正常

2023-06-03 15:58
朱勇在第三天的庭審中，見到證物照片突然情緒激動，一度打斷庭審進行。(路透)

獵狐行動案紐約續審再傳2證人 朱勇見呈堂照情緒激動

2023-06-03 11:09
郵政局提醒，紐約近日有不法分子假借受害人名義申請地址變更，藉此盜竊身分。(路透)

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

2023-05-28 07:28

超人氣

更多 >
新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機