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鄧振球中醫師淺談急慢性咽喉炎

紐約訊

鄧振球中醫疑難雜症診所的鄧醫師說，咽喉是人體要道，臟腑經絡與咽喉關係密切，因此不少疾病都會出現咽喉異常，引發急慢性咽喉炎。人們一旦發現罹患急慢性咽喉炎，切勿掉以輕心，因為很可能跟罹患感冒、肺病、哮喘、脾胃疾病、肝膽疾病、腎病、糖尿病、高血壓、失眠、睡眠不足等有關，病情可重可輕、可大可小，都應當提高警覺、盡快就醫、對症下藥，以免病情擴大，使得治療更加棘手。

鄧醫生表示，咽喉疼痛與炎症是許多疾病的常見症狀。屬於咽喉異常表現的像是急慢性咽炎、急慢性喉炎，統稱急慢性咽喉炎，其它還有急慢性扁桃體炎、扁桃體周圍發炎、扁桃體膿腫、咽後壁膿腫、咽旁膿腫、急性會厭炎、會厭囊腫、咽喉結核等，其異常表現為惡(怕)寒、頭痛、頭暈、四肢冰涼、四肢發熱、全身疼痛無力、口苦、口乾、口臭、胃腹飽脹、不思飲食、便秘不規則、情緒不穩定、易怒、生怨氣。

根據鄧醫師分析，中醫和西醫治療急慢性咽喉炎的方法截然不同。西醫認為咽喉炎症可用藥物消炎或者手術治療，當然真正的實熱症就用消炎藥，咽喉炎症就會消失。然而由臟腑疾病引起的急慢性咽喉炎就困難了，如果是臟腑虛/衰退引起咽喉炎症，其治療手法可能會比較複雜。在中醫看來，這是因為虛陽浮越、陰虛火旺、火不歸位所引起的炎症，這類患者如果長期服用消炎藥物（包括中藥），很可能會引發胃腹飽脹、食欲差、大便不規則，炎症沒消，其它疾病反而又出現了。

一般而言，到鄧醫師診所看病的咽喉炎疼痛患者都不是單一的咽喉問題。這些患者咽喉一痛就吃消炎藥，不好就加倍吃，吃到腸胃出問題，還會惡寒、全身無力等。中醫藥在幾千年前就用整體觀、人與自然分不開的理念來看待所有疾病，所以咽喉炎疼痛是與哪些臟腑有關，都會隨證治之、與法制方，療效較易顯現。如果中醫一看視為炎症，不是真正熱引起的，而是火不歸位、臟腑虛引起的，光用消炎藥通常收效甚微甚至無效，可見消炎藥對治療咽喉炎並非萬應靈丹。

近期，鄧醫師接觸到一些中年人患急慢性咽喉炎的病例頗為經典，值得提出來供眾參考。一位患者有十幾年病史，初診自述咽喉疼痛乾癢、有異物阻塞，症狀為惡(怕)寒、全身乏力、頭部有如被東西重壓、頂中部疼痛難忍、項背腰病、鼻和眼睛乾癢、晨起口乾、口苦口臭、胃腹飽脹痛、小腹脹痛、有時嘔吐、右脅痛、B型肝炎、嘴唇暗紫、脈緊軟尺沉、舌質暗紅、舌體肥大有齒印、舌苔白膩滑水。症屬：陽虛表寒、脾胃失運、肝鬱結，治法：溫陽散寒、健脾化濕、和胃疏肝。經一個多月治療，患者咽喉症狀消失，餘症治療中，病情大有改善且進入尾聲；擊鼓再進，病退，人健康。

鄧振球中醫疑難雜症診所提供免煎中藥，濃縮顆粒、開水沖服，效果與中藥飲片相同。診所華埠地址：90 E. Broadway（東百老匯）#2, Manhattan, NY 10002（近F、R、B、D、L、6號地鐵）；法拉盛地址：136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355；諮詢電話：917-330-3108，鄧氏中醫師健康專欄：www.nydengzhenqiu.com。

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