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紐約花蓮慈惠堂 雄偉壯觀 擁有美國最完整60甲子太歲殿

紐約訊
紐約花蓮慈惠堂60甲子太歲殿，每尊太歲星君表情栩栩如生，皆出自台灣佛雕大師之手。
紐約花蓮慈惠堂60甲子太歲殿，每尊太歲星君表情栩栩如生，皆出自台灣佛雕大師之手。

紐約花蓮慈惠堂在美國擁有最完整的60甲子太歲殿，每尊太歲星君表情栩栩如生，皆出自台灣佛雕大師之手，歡迎大家到慈惠堂參拜太歲星君，順便查查自己屬於哪一年太歲星君所管轄範圍。

依台灣名師設計而建的紐約花蓮慈惠堂雄偉壯觀，殿脊同瓦覆頂，脊昂高翅，堂內更顯富麗莊嚴，靈氣十足，拾級而上，爐煙觸目，清香四溢，讓人一洗風塵，實有絕殊離俗之感。是紐約一處重要的宗教文化道場。

紐約花蓮慈惠堂成立於1991年, 由何俊忠居士創辦，老堂主何游阿粉女士十幾年的耕耘，再由現任的堂主何春燕接任後才有今日的莊嚴道場。創堂初期於紐約何俊忠居士於紐約法拉盛羅斯福路開堂設教，弘揚聖命，金母賜名「紐約花蓮慈惠堂」。母娘慈恩濟世，受惠信眾口耳相傳，四方慕德投歸法座的信眾紛至沓來，與日俱增，西元2002年乃遷至法拉盛大學點大道。西元2007年金母揮鸞指示「盡早興建宗教文化道場，舉辦社會公益活動」，是時立願效勞和隨修信徒眾多，聞訊四出尋訪，終在2008年在母娘顯靈與貴人張善良先生結緣下尋得一寶地於大學點龍頭地段有片空地，正是金母靈示之建廟用地，得信徒鼎力捐輸，福蒙金母神威之福應，終於購下這片土地。

紐約花蓮慈惠堂地址：22-02 121 St., College Point, New York 11356。電話：(718) 961-1996。Email: [email protected]

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