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皇后崛起Queens Rising再度舉行　6月份文化藝術活動精彩紛呈

紐約訊
「皇后崛起Queens Rising」6月份強勢回歸，豐富多彩的文化藝術活動邀您一起迎接充滿活力的夏天。
「皇后崛起Queens Rising」6月份強勢回歸，豐富多彩的文化藝術活動邀您一起迎接充滿活力的夏天。

第二年我們回來啦! 以推廣皇后區為宗旨的多元視覺藝術、表演、文化、工作坊、音樂和社交活動「皇后崛起Queens Rising」6月份強勢回歸。日曆上有數百個活動可供選擇。為期一個月的年度藝術慶典將吸引來自全市的遊客到當地的場館和畫廊，宣傳和突出展示皇后區藝術社區的數十場表演、展覽和文化活動。如在阿斯托里亞Astoria有喜劇，在洛克威Rockaways有舞蹈，在法拉盛有音樂會等等！

皇后區區長Donovan Richards說：「在藝術和文化方面，沒有比皇后區更好的地方了。我很高興 Queens Rising 連續第二年回歸，這樣我們就可以通過展示我們的豐富和多樣文化體驗歡迎遊客」。 「我們希望大家來享受我們準備的許多有趣的活動—帶上您的朋友和家人—在「世界之區」度過一個充滿活力的夏天。」

「我們發起第二屆Queens Rising，證明了皇后區文化社區的合作精神，」皇后學院政府關係和對外事務副總裁傑夫·羅森斯托克 (Jeff Rosenstock) 說。「我們的文化合作夥伴聯合起來，不僅要擴大他們自己組織的工作，還要共同確保我們區和大都市各區的人們了解皇后區豐富的文化景觀及其所提供的一切。」

Queens Rising 今年主要贊助商 Northwell Health 和主要贊助商 Resorts World New York City，皆是去年 6 月發起的倡議的支持者。長島森林小丘猶太醫院執行董事 Lorraine Chambers Lewis, PA-C 說：「我們 Northwell Health 很榮幸再次擔任 Queens Rising 的主要贊助商，該活動慶祝該行政區藝術社區的文化和多樣性。」「作為 LIJ Forest Hills 的執行董事，我很自豪地說我們是 Northwell 最多元化的醫院之一。我們的大部分員工，包括醫生和護士，都住在皇后區，所以這個為期一個月的慶祝活動突出了我們的豐富多彩。」

自去年 6 月推出以來，Queens Rising已經發展到包括超過 75 個節目合作夥伴。紐約雲頂賭場社區發展副總裁 Michelle Stoddart 稱讚了該區的藝術社區。「皇后區擁有悠久而豐富的文化歷史，我們想不出更好的比再次通過 Queens Rising來幫助支持以這個區為家的創意人士的合作方式，讓人們了解這些藝術家正在做的令人驚嘆的工作，」Stoddart說。 「這次慶祝活動有助於將我們的區確立為藝術和文化的主要目的地，就像我們在紅牆美術館所做的工作一樣，它創造了一個機會，讓更多的觀眾了解使皇后區成為現實的傑出人士。」

6月3日（週六）晚請來參加在法拉盛草原可樂娜公園皇后夜市Queens Night Market上的活動，免費欣賞以皇后區為家的獨特表演之夜，並享用一些令人難以置信的美食！

Queens Rising與 Culture Lab LIC 合作，舉辦為期一個月的藝廊展覽，名為「皇后區所見：世界之區的藝術家正在創造什麼」。你應該來參觀所有藝廊，在6月份每週逢四至日開放！

詳情請登入：https://queensrising.nyc/?utm_medium=banner&utm_source=world-journal&utm_campaign=world-journal-2023&utm_content=ad-creative-name

皇后區 法拉盛 長島

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