傑出補習班2023暑期班 貝賽、法拉盛、唐人街同時招生中

華人經營的全方位教育機構「傑出補習班」，年年有超過90%的學生考上杭特初中和紐約三大特殊高中 。該校2023暑期班目前在貝賽、法拉盛和華埠 學院同時招生中，每週一至週五上課，有上午班和下午班可選，敬請僑胞就近為學員選擇上課學院。

「傑出補習班」為即將秋季入學的2-12年級學生準備了內容豐富的強化課程，包括英文詞彙、閱讀、寫作、數學邏輯演練、應用問答等。

該校所有課程都由傑出補習班中擁有數十年教學經驗的老師們悉心準備，綜合性強、條理清楚，能有效提升學生們的成績。SAT /新SAT/PSAT強化班專門為9年級以上學生設計，有十多年成功經驗；該班以新SAT為標準，有模擬考試及實戰練習。英文課講授詞彙語法、批判性閱讀與作文練習，系統實用、突破難點。數學著重強化練習，傳授解題技巧，提供準確度及速度訓練，並以滿分為目標。

在過去的十多年裡，不少上過該校SAT課的學生都在正式考試中都取得了優異成績，每年被哈佛、耶魯、哥倫比亞、康奈爾等名校錄取的學生不在少數。2-8年級數學、英文、閱讀寫作加強班課程，有相應年級學校課程的全部內容，英文覆蓋範圍包括作文、詞彙、閱讀練習等；教學材料均為綜合型，比一般公立學校相應的年級平均高半年至一年半。

傑出補習班的所有老師均有教師執照，在公立或私立學校任教，擁有豐富的教學經驗，不僅可以彌補學校練習的不足，同時也能提高學生分析問題和解決問題的能力。該校在過去十多年裡，年年有超過90%的學生考上杭特初中和紐約三大特殊高中，可見課程的效力與功用驚人。該校大量的模擬考讓學生習慣考試，幫助學生們在實戰中表現出最佳的成績。今年的暑期課程有：亨特中學準備班、特殊高中準備班、亨特中學衝刺班、特殊高中衝刺班、論文寫作班、State Wide州考班、數學班(Math A/B、Seq I/II/III)、PSAT、SAT衝刺班、SAT寫作班（聘請大學寫作老師授課）、生物、化學、物理、ESL新移民班、托福加強班。

該校上課內容除收集歷年來的各種試題之外，還衍生出新的題目並預測新的考試趨勢，讓學生有更多具有深度的練習題演算，增加解題的經驗，達到運算迅速、正確以獲取高分成績。該校升學率年年提高，今年更是大獲全勝，近百人考進史岱文森高中，並有數十人考進杭特天才初中(Hunter)，其中有多數學生是以600以上的高分考進史岱史森高中的。

歡迎家長攜子女們前往就近各分校洽詢，貝賽地址：214-25 42 Ave, 2FL（近Bell Blvd貝賽火車站），電話：646-616-0751；法拉盛校址：37-20 Prince St., #4B, Flushing，電話：718-961-1816；華埠分校地址：271 GRAND ST., 3FL., Manhattan，電話：212-219-1860。