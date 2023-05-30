我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

傑出補習班2023暑期班 貝賽、法拉盛、唐人街同時招生中

紐約訊

華人經營的全方位教育機構「傑出補習班」，年年有超過90%的學生考上杭特初中和紐約三大特殊高中。該校2023暑期班目前在貝賽、法拉盛和華埠學院同時招生中，每週一至週五上課，有上午班和下午班可選，敬請僑胞就近為學員選擇上課學院。

「傑出補習班」為即將秋季入學的2-12年級學生準備了內容豐富的強化課程，包括英文詞彙、閱讀、寫作、數學邏輯演練、應用問答等。

該校所有課程都由傑出補習班中擁有數十年教學經驗的老師們悉心準備，綜合性強、條理清楚，能有效提升學生們的成績。SAT/新SAT/PSAT強化班專門為9年級以上學生設計，有十多年成功經驗；該班以新SAT為標準，有模擬考試及實戰練習。英文課講授詞彙語法、批判性閱讀與作文練習，系統實用、突破難點。數學著重強化練習，傳授解題技巧，提供準確度及速度訓練，並以滿分為目標。

在過去的十多年裡，不少上過該校SAT課的學生都在正式考試中都取得了優異成績，每年被哈佛、耶魯、哥倫比亞、康奈爾等名校錄取的學生不在少數。2-8年級數學、英文、閱讀寫作加強班課程，有相應年級學校課程的全部內容，英文覆蓋範圍包括作文、詞彙、閱讀練習等；教學材料均為綜合型，比一般公立學校相應的年級平均高半年至一年半。

傑出補習班的所有老師均有教師執照，在公立或私立學校任教，擁有豐富的教學經驗，不僅可以彌補學校練習的不足，同時也能提高學生分析問題和解決問題的能力。該校在過去十多年裡，年年有超過90%的學生考上杭特初中和紐約三大特殊高中，可見課程的效力與功用驚人。該校大量的模擬考讓學生習慣考試，幫助學生們在實戰中表現出最佳的成績。今年的暑期課程有：亨特中學準備班、特殊高中準備班、亨特中學衝刺班、特殊高中衝刺班、論文寫作班、State Wide州考班、數學班(Math A/B、Seq I/II/III)、PSAT、SAT衝刺班、SAT寫作班（聘請大學寫作老師授課）、生物、化學、物理、ESL新移民班、托福加強班。

該校上課內容除收集歷年來的各種試題之外，還衍生出新的題目並預測新的考試趨勢，讓學生有更多具有深度的練習題演算，增加解題的經驗，達到運算迅速、正確以獲取高分成績。該校升學率年年提高，今年更是大獲全勝，近百人考進史岱文森高中，並有數十人考進杭特天才初中(Hunter)，其中有多數學生是以600以上的高分考進史岱史森高中的。

歡迎家長攜子女們前往就近各分校洽詢，貝賽地址：214-25 42 Ave, 2FL（近Bell Blvd貝賽火車站），電話：646-616-0751；法拉盛校址：37-20 Prince St., #4B, Flushing，電話：718-961-1816；華埠分校地址：271 GRAND ST., 3FL., Manhattan，電話：212-219-1860。

SAT 特殊高中 華埠

上一則

騷擾華人逼其回中國 「獵狐行動」3被告本周受審

下一則

紐約客談／華人參與遊行 有助社會認同

延伸閱讀

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
華策會慈善晚宴 表彰李陳翠芳和黃敏儀

華策會慈善晚宴 表彰李陳翠芳和黃敏儀
法拉盛華男涉虐死狗 恐囚2年

法拉盛華男涉虐死狗 恐囚2年
紐約客談／想要案件速破 還須全面整治

紐約客談／想要案件速破 還須全面整治
法拉盛老牌如意珠寶暨紐約聚寶拍賣 現以現金高價收購黃金

法拉盛老牌如意珠寶暨紐約聚寶拍賣 現以現金高價收購黃金

熱門新聞

（記者和釗宇攝影、市警局提供）

紐約地鐵狠推亞裔女險奪命 男嫌抓到了…受害者恐再不能行走

2023-05-23 13:03
陳伊娃(左一)和母親感謝負責該案的警探皮特科維奇(右一)。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

2023-05-24 07:26
該男嫌推紐約一名亞裔女子，致其生命垂危。(市警局提供)

紐約地鐵站遭狠推 亞裔女頭撞列車…脊椎受傷命危

2023-05-22 13:08
男子將據稱是從金元寶上切割下的一塊小金片，要當事人前去估值。(李啟基提供)

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

2023-05-26 07:19
郵政局提醒，紐約近日有不法分子假借受害人名義申請地址變更，藉此盜竊身分。(路透)

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

2023-05-28 07:28
受害者35歲的土耳其裔女子奧茲索。（取自GoFundMe）

紐約地鐵站土裔女遭狠推 男嫌被捕 面臨企圖謀殺等指控

2023-05-23 15:06

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」
部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品