近期活動

● AAPI Heritage Month Tour for Members

亞太裔傳統月導覽:大都會 會員限定 欣賞超過五千年的藝術文化作品(線下)

5月30日(週二)下午2点至3点

主辦:The Met Fifth Avenue

https://www.metmuseum.org/events/programs/members/heritage-tours/aapi-heritage-month-tour-for-members?&eid=A001_%7b20CC2AD7-1492-4C77-A70E-D56D54ED8A03%7d_20230512104643

● Library Chess Club

長島市 國際象棋俱樂部:學棋、對弈、精進棋藝(線下)

5月30日(週二)下午4点至5点

主辦: Long Island City Library

https://www.longislandcityqueens.com/experience-lic/events/library-chess-club/

● Death Differently

不同之逝:通過一系列影像教育來激發人們對於殯葬服務的認識(線下)

5月30日(週二)晚上7点

主辦: The National Arts Club

https://www.nationalartsclub.org/default.aspx?p=.NETEventView&ID=3865556&qfilter=&title=&type=0&ssid=323204&chgs=

● Die Zauberflöte

魔笛:莫札特經典名劇重現大都會歌劇院(線下)

5月31日(週三)晚上7點半至10點半

主辦: The Metropolitan Opera

https://www.metopera.org/season/2022-23-season/die-zauberflote/

● QUEENS JOB FAIR

皇后區 招聘會:與各行業招聘官一對一交流接觸(線下)

6月1日(週四)中午12點至下午5點

主辦:The Queens Chamber of Commerce and Councilmember Joanne Ariola of District 32

https://queenschamber.glueup.com/event/queens-job-fair-76987/

● Queens Rising

皇后區振興計劃:一系列多元文創活動共燿皇后區文化(線下)

6月1日(週四)至6月30日

主辦:the Queens Rising Planning Committee

https://queensrising.nyc/

● Blue Note Jazz Festival Presents Ms. Lisa Fischer

藍音符爵士音樂節呈現:爵士歌伶麗莎費雪(線下)

6月2日(週五)晚上8點

主辦:Sony Hall

https://sonyhall.com/events/lisa-fischer-06-02-2023/

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★