我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦受害者提訴訟 德意志銀行將付和解金

國稅局免費自己「線上報稅」明年試行 多數納稅人興趣

摩根大通緬街3728號分行　舉行隆重的喬遷後重新開業慶典

紐約訊
摩根大通Chase銀行緬街3728號分行，5月16日舉行了隆重的喬遷後重新開業慶典。
摩根大通Chase銀行緬街3728號分行，5月16日舉行了隆重的喬遷後重新開業慶典。

摩根大通銀行JPMorgan Chase星期二為其位於法拉盛緬街3728號的分行舉行了隆重的喬遷和重新開業慶典，該分行有一支充滿熱情及活力的專業團隊，集合了最新的銀行技術和設計，再度加強Chase對法拉盛社區提供最佳服務的承諾。

法拉盛分行經理Walter Ng說：「幾十年來，Chase一直為法拉盛充滿活力的社區提供服務，我們將繼續作為當地居民的經濟中心，期待在人生最重要的時刻幫助我們的客戶，比如開設他們的第一個儲蓄賬戶、購買他們的第一套住房、規劃退休等。」

客戶會發現，這家新分行的外觀和室內感覺，與「典型」的銀行不同：它有現代化的設計、佈局和最先進的銀行技術，更能反映當今客戶與大通的互動方式。員工將在休閒會議空間歡迎客戶，強調更具顧問性的溝通方法，並提供自助交易區，包括數字訪問欄、智能ATM和免費WiFi。

行內一個專門的大通私人客戶團隊，將提供優質的銀行服務：個性化的關注、獲得摩根大通的專業知識和投資渠道等，以幫助家庭實現他們最重要的目標，客戶還可以與金融和家庭貸款顧問以及商業銀行業務關係經理會面。

Eva Lee說：「Chase在皇后區有著深厚的根基，我們正在努力成為該地區值得信賴的銀行合作夥伴，無論是通過我們與皇后區鄰里住房服務的合作，或是與亞裔美國人聯合會的合作，又或是與整個皇后區許多其他非營利組織的合作，我們都在努力創造機會和振興社區、改善教育和幫助社區中的小型企業。」去年，該公司在皇后區的慈善捐款中投資超過160萬美元，以支持商業成長、創業、社區發展、財務健康、財富創造、職業和技能發展等。

分行經理Ng說：「當大通進入一個社區時，我們帶來了一個專注於本地解決方案的全球機構的資源。除了超預期地服務我們的客戶外，我們還將繼續與我們的社區進行接觸和合作，在皇后區創造更公平的經濟增長。」

新分行地址：3728 Main Street, Flushing, NY 11354。

皇后區 法拉盛 投資

上一則

自由式游泳學院4-8歲全新課程 專業老師細心指導輕鬆學會遊泳

下一則

Solmet創新科技改變世界的起點　PES淨零綠能技術解決全球能源危機

延伸閱讀

華裔護士協會慶周年 疫後表彰白衣天使

華裔護士協會慶周年 疫後表彰白衣天使
紐約幼獅少年管弦樂團 將演繹「美國」曲目

紐約幼獅少年管弦樂團 將演繹「美國」曲目
夏迎秋西醫內科七天看診 呼籲保暖與防疫兼顧

夏迎秋西醫內科七天看診 呼籲保暖與防疫兼顧
加入紐約人壽王海鋁團隊 開創職涯新巔峰

加入紐約人壽王海鋁團隊 開創職涯新巔峰
商機湧現 貝賽躍新華裔聚集地

商機湧現 貝賽躍新華裔聚集地

熱門新聞

前海軍陸戰隊隊員潘尼（中）被控過失殺人罪後投案。（記者劉梓祁／攝影）

前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬

2023-05-14 17:17
一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡；圖為事發現場。(讀者提供)

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

2023-05-10 16:28
禁毒機構日前表示，正在全美範圍內蔓延的「殭屍毒品」「賽拉嗪」(xylazine)現身紐約，可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍。（美聯社）

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

2023-05-16 07:43
紐約市長亞當斯簽署行政令放鬆對庇護客安置條件的要求，同時強硬回擊批評者。（市長辦公室提供）

無力應對庇護客…亞當斯簽行政令 庇護權法部分暫停

2023-05-12 07:45
研究表明，紐約市地鐵系統的污染程度達到令人擔憂的程度。(美聯社)

紐約地鐵站 空氣含鐵顆粒高出126倍 車廂內污染也嚴重

2023-05-14 07:47
家長和學生16日聚集在布碌崙189小學出口處示威，反對徵用體育館收容難民。(美聯社)

紐約20公校收容難民 家長抗議 亞當斯：不得已的選擇

2023-05-17 07:41

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？