摩根大通緬街3728號分行　舉行隆重的喬遷後重新開業慶典

摩根大通Chase銀行緬街3728號分行，5月16日舉行了隆重的喬遷後重新開業慶典。

摩根大通銀行JPMorgan Chase星期二為其位於法拉盛 緬街3728號的分行舉行了隆重的喬遷和重新開業慶典，該分行有一支充滿熱情及活力的專業團隊，集合了最新的銀行技術和設計，再度加強Chase對法拉盛社區提供最佳服務的承諾。

法拉盛分行經理Walter Ng說：「幾十年來，Chase一直為法拉盛充滿活力的社區提供服務，我們將繼續作為當地居民的經濟中心，期待在人生最重要的時刻幫助我們的客戶，比如開設他們的第一個儲蓄賬戶、購買他們的第一套住房、規劃退休等。」

客戶會發現，這家新分行的外觀和室內感覺，與「典型」的銀行不同：它有現代化的設計、佈局和最先進的銀行技術，更能反映當今客戶與大通的互動方式。員工將在休閒會議空間歡迎客戶，強調更具顧問性的溝通方法，並提供自助交易區，包括數字訪問欄、智能ATM和免費WiFi。

行內一個專門的大通私人客戶團隊，將提供優質的銀行服務：個性化的關注、獲得摩根大通的專業知識和投資 渠道等，以幫助家庭實現他們最重要的目標，客戶還可以與金融和家庭貸款顧問以及商業銀行業務關係經理會面。

Eva Lee說：「Chase在皇后區 有著深厚的根基，我們正在努力成為該地區值得信賴的銀行合作夥伴，無論是通過我們與皇后區鄰里住房服務的合作，或是與亞裔美國人聯合會的合作，又或是與整個皇后區許多其他非營利組織的合作，我們都在努力創造機會和振興社區、改善教育和幫助社區中的小型企業。」去年，該公司在皇后區的慈善捐款中投資超過160萬美元，以支持商業成長、創業、社區發展、財務健康、財富創造、職業和技能發展等。

分行經理Ng說：「當大通進入一個社區時，我們帶來了一個專注於本地解決方案的全球機構的資源。除了超預期地服務我們的客戶外，我們還將繼續與我們的社區進行接觸和合作，在皇后區創造更公平的經濟增長。」

新分行地址：3728 Main Street, Flushing, NY 11354。