2023 KIA Sportage 獲得WARDS青睞贏得十佳內飾和用戶體驗獎

2023 KIA Sportage的全新前衛設計理念，使其獲得WARDS十佳內飾和用戶體驗的嘉獎。

2023 款Kia Sportage榮獲Wards十佳內飾和用戶體驗獎。Sportage為2023車型年進行了全面的重新設計，以其舒適高檔的內飾以及易於使用的控件和中央顯示屏贏得了高分。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示：「我們很榮幸Wards的編輯認識到我們對細節的關注，而這些細節正是提升Sportage座艙內飾和體驗的關鍵。我們的設計師努力將座艙改造成一個宜人的空間，我們很自豪這個概念能引起Wards專家的共鳴。」

為確定獲勝者，Wards的團隊對新車或經過大量重新設計車輛的內飾和用戶體驗進行了評估；評分基於各種指標，包括設計和美學、舒適性、材料、裝配和包裝、連接性和信息娛樂、顯示和控制、高級駕駛員輔助系統和價值等。Wards 編輯和Wards十佳內飾及用戶體驗評委Christie Schweinsberg表示：「Wards評委一直在尋找價格合理而又擁有出色內飾和用戶體驗的車輛，而對於Sportage Hybrid，沒有比這更讓我們滿意的車了。我們的測試車大約38,000美元，具有我們喜愛的一系列令人難以置信的功能，包括豐富的柔軟觸感表面、引人注目的紅黑配色、快速手機 配對、兩個彎曲的12.3英寸顯示屏、多功能音頻控制、寬敞的貨艙。」

2023 Sportage的內飾散發著品牌全新的「Opposites United」設計理念，靈感來自高端戶外產品、家具和現代建築，設計具有高檔並且便利的功能，包括可用的雙全景曲面顯示屏，集成了儀錶盤和中央顯示屏。作為更新的一部分，2023 Sportage還擁有現代化的外觀設計、更大的尺寸、更強大的2.5升I-4發動機、新的8速自動變速器以及新增加的X-Line內飾。瞭解更多相關資訊，請參：www.KIA.com。