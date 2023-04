4月24日(週一):

● NEW YORK FINTECH WEEK 2023

2023紐約金融科技周:構建初創生態圈的包容合作(線下)

4月24日(週一)至28日

主辦: EMPIRE STARTUPS

https://empirestartups.com/events/new-york-fintech-week/

4月26日(週三):

● From Data to Dollars:How CRMs Can Help Your Small Business Thrive

數據變現:讓CRMs助您的事業發展一臂之力(線上) 4月26日(週三)上午10點至上午11點

主辦: Queens Chamber of Commerce https://queenschamber.glueup.com/event/from-data-to-dollars-74636/

● New York City Premiere of Works by Paul Wiancko and Dinuk Wijeratne with the Cheng Duo

新作紐約市 首演:由程氏兄妹雙奏(線下) 4月26日(週三)下午7點

主辦:The National Arts Club https://www.nationalartsclub.org/default.aspx?p=.NETEventView&ID=3865539&qfilter=&title=&type=0&ssid=323204&chgs=

4月27日(週四):

● The Antiquarian Booksellers' Association of America's (ABAA) New York International Antiquarian Book Fair

紐約國際古籍交流會:引領世界古籍峰會發展60多年(線下)

4月27日(週四)至30日

主辦: Sanford L. Smith + Associates

https://www.nyantiquarianbookfair.com/

4月28日(週五):

● Typhoon Club

颱風俱樂部:4K修復版全球首映(線下)

4月28日(週五)下午7點

主辦: Japan Society

https://japansociety.org/events/typhoon-club/

4月30日(週日):

● MOTHER:AN INSTALLATION BY EIKO OTAKE

母親:行動跨界藝術家尾竹永子的一件裝置藝術創作(線下)

4月30日(週日)上午10點至下午5點

主辦: The Green-Wood Historic Fund

https://www.green-wood.com/event/mother/2023-04-30/