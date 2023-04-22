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法拉盛血管中心醫療陣容強大　專精靜脈曲張和蜘蛛靜脈治療

紐約訊
法拉盛血管中心專業團隊在醫療諮詢展為僑胞細心解答各類問題。
法拉盛血管中心專業團隊在醫療諮詢展為僑胞細心解答各類問題。

法拉盛血管中心是紐約地區權威血管疾病和綜合診斷機構，醫師陣容強大，臨床經驗豐富，在先進的微創手術診斷和治療方面都有著顯著的療效。中心服務各項檢測包括：糖尿病、重度吸煙者、血壓、肥胖、心臟病、外周動脈疾病或任何其他慢性疾病。有相關症狀的僑胞請前往諮詢，中心諮詢熱線：718-799-0767。提供專業中文醫護人員為您服務。

該中心負責人介紹，靜脈曲張和蜘蛛靜脈這些都不僅是外觀問題，它的嚴重性可能導致以下症狀：冰冷的手臂、手、腿或腳、非特異性腿部或手臂疼痛、腿抽筋或糖尿病潰瘍、有腫脹、疼痛或堅硬的靜脈、腫脹、疼痛和溫暖的手臂或腿及靜脈曲張。中心有著多達十多名專業醫療團隊，包括有：Ilkhani 醫生在 Long Island Surgery 專門從事血管和靜脈手術。擁有超過 35 年的外科手術經驗是美國外科醫師學會會員、Denton A. Cooley 心血管外科學會、國際血管內外科學會、布魯克林外科學會、國際血管外科學會和血管技術學會的成員。曾擔任金斯布魯克猶太醫療中心紐約衛理公會醫院血管外科主任，並在紐約衛理公會醫院、大都會醫院、伍德哈爾醫療中心和金斯布魯克猶太醫療中心發起並創建了血管實驗室。 Nirav Patel 醫生2002 年畢業於紐約骨科醫學院，專長硬化療法、靜脈曲張、動脈瘤、血管畸形、頸動脈疾病 (CAD)、糖尿病併發症、血管造影、頸動脈內膜切除術和深靜脈血栓治療；Serebnitsky 醫生專門從事痛症和麻醉學，畢業於紐約州立大學唐斯泰特醫學院獲得了醫學博士學位。專精療背部和頸部疼痛、背部手術失敗綜合征、關節炎、頭痛、神經性疼痛、反射性交感神經營養不良、關節疼痛和其他慢性疼痛綜合征。Daniel Shifteh 醫生是有20 多年經驗的委員會認證放射科醫生，被多家醫院任命為首席參謀放射科醫師，負責培訓放射科住院醫師和醫學生的臨床講師。專長：CT、MRI、PET 和超聲。 Zunzhen Chen 是有10 以上年臨床經驗的超聲技師，掌握先進的醫學知識。專長腹部、骨盆、血管和心臟的檢查。 Yumei Xian是ARDMS 認證腹部超聲技師，具有多年常規超聲檢查的經驗，檢查內容包括腹部、回聲、GYN、乳房、骨盆（男性）、子宮超聲和血管（腹部、靜脈和頸動脈雙鏈體）。

法拉盛血管中心接受所有醫療保險，如果認為有臨床必要，這些保險通常會支付手術費用。營業時間：週一至週六8:00am-6:pm，電話：718-799-0767，法拉盛血管中心地址：132-49 41st Rd, Ste 1B, Flushing, NY 11355。

手術 醫學 糖尿病

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