腸鏡篩檢有效預防癌變　百康仁德醫生談如何預防結腸癌

董睿醫生目前駐診百康仁德診所，為您解答腸鏡篩檢或其他腸胃疾病相關問題。

結直腸癌是僅次於肺癌之後紐約市 死亡率第二高的癌症 ，在45歲以上的年齡段中最為常見。結直腸癌也被稱作結腸癌或直腸癌，指的是發生在結直腸內任何部位的癌症。結直腸癌早期症狀不明顯、易被忽視，導致很多患者一經診斷就是晚期，而腸鏡篩查是早期發現結直腸癌的最有效方法。

紐約市最大的華人醫療集團——百康仁德的腸胃肝膽專科醫生董睿(Ray Zhao Dong, MD)介紹，通常情況下，結直腸癌始於腸道內部體積較小的良性息肉；隨著時間推移，其中一些息肉會轉變為結直腸癌。

結直腸癌的症狀包括：大便帶血、大便的黏稠度發生變化、持續腹部不適、不明原因的體重減輕等。在結直腸癌的早期階段，通常沒有明顯癥狀，即使出現症狀，也可能各不相同，具體取決於癌症的大小和在腸道中的位置。

董睿醫生指出，在息肉轉變為癌症之前，利用腸鏡篩查發現並清除息肉，可以有效預防結直腸癌。美國近一兩年來已經將篩查的起始年齡從50歲降至45歲，這是因為腸胃科的醫生們發現年輕人患病的概率在逐年升高。

董睿醫生建議，年屆45歲左右的民眾應當考慮進行第一次腸鏡篩檢，但如有結直腸癌或其他癌症家族史的高風險人群，應考慮盡早進行篩檢。如已經有結直腸癌的癥狀，應該及時進行篩查，患者得根據自身腸鏡篩查結果決定複查頻率。

董睿醫生強調，改變生活方式可以降低結直腸癌風險，例如飲食上攝入大量蔬菜、水果、全穀物，減少攝入肉類並適度飲酒、戒煙、保持運動，這些都會降低患病風險。

百康仁德診所，地址分別位於：紐約華埠中央街139號704室，電話：212-219-8878；布碌崙 7大道5715號，電話：718-567-8808；布碌崙Bay Pkwy 8686號M1室，電話：718-567-8802；法拉盛緬街4235號3E室，電話：718-886-8510。