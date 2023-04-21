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紐約足部整形中心改善足部疼痛　春季各鞋款特惠 量身訂製各式保健鞋

紐約訊
紐約足部整形中心鞋款新穎，庫存齊全供患者選擇。
紐約足部整形中心鞋款新穎，庫存齊全供患者選擇。

紐約足部整形中心自開業近20年以來，幫助了許多受苦於足部不適的患者並有效地改善了各種足部的疼痛及不適的症狀。專業的紐約足部整形中心不僅為患者提供各種免費足部腳壓測試，專業諮詢，而且還幫助患者量身訂做外型新穎美觀、輕便、完全符合人體工學的各式保健鞋。中心代理各式領導品牌健體鞋及高品質的靜脈曲張襪，款式多、存貨齊，歡迎僑胞前往參觀諮詢。

紐約足部整形中心負責人宋英洙服表示，足部疼痛的產生多來自於各種不同的因素，例如：穿鞋習慣、走路步調、糖尿病併發症等。而且據美國足踝協會指出，76% 的腰、背、膝的問題都來自於腳。人體的足部皮膚下聚集了無數的毛細血管，周圍布滿末梢神經，是對循環、代謝、神經衝動訊號等的傳輸，如果長時間站立、走路和負重移動，造成腳底壓力的不均勻分佈，施力位置及身體協調部位連帶影響肩頸背部及骨盆肌群，導致肩頸痠痛、下背痛等。因此足部的疼痛是絕對不可輕視。

紐約足部整形中心和美國多個名牌廠家合作，代理眾多美國製造的名牌健體鞋，天然皮革製作，功能性鞋帶，蝴蝶紋樣獨創防滑鞋底加分離性底面，而且採用特製材料維持舒適和溫度，當腳底重量壓入柔軟鞋墊時，會自然帶動骨盆周邊與下背部關節活動，這些名牌健體鞋不僅美觀而且也為有背痛、肌肉繃緊與髖部問題的人提供良好的支撐，可改善扁平足、張開足、跟骨骨刺與膝蓋問題。許多廠商還可為客戶量身訂製鞋墊。

紐約足部整形中心配套訂做各種不同類型的舒適鞋、糖尿病患特製鞋、鞋墊或其他鞋材料和裝置，扁平足患者鞋墊可特別訂製。如保險允許，患者可以獲得免費鞋和鞋墊。

紐約足部整形中心是保險公司認可的保健鞋和醫療器材店（ABC Board Certified Facility）。鞋款多包括旅遊鞋、涼鞋、輕便鞋，並代理各式輪椅、拐杖等。接受大部分保險，自費者優惠。營業時間：週一至週五9:30am~5:30pm；週六10am~3pm。地址：144-31 41 Ave. #L6（Parsons & 41 Ave.），電話：718-359-3348，傳真：718-359-0388。

紐約足部整形中心鞋款新穎，庫存齊全供患者選擇。
紐約足部整形中心鞋款新穎，庫存齊全供患者選擇。

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